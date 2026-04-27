Reuters: 7 statków przepłynęło przez cieśninę Ormuz w ciągu ostatnich 24 godzin

Co najmniej siedem statków przepłynęło przez cieśninę Ormuz w ciągu ostatnich 24 godzin – podaje Reuters. To głównie masowce wychodzące z portów w Iraku.

Według danych firmy Kpler i zdjęć satelitarnych, do których dotarł Reuters, w ciągu ostatnich 24 godzin przez cieśninę Ormuz przepłynęło przynajmniej 7 okrętów, głównie masowców. Choć większość wypłynęła z portów w Iraku, to jeden płynął z irańskiego portu.

Cieśnina jest niemal nieprzerwanie zablokowana od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. Próba jej odblokowania jej nie powiodła się – choć obie strony uzgodniły otwarcie żeglugi w piątek 17 kwietnia, to już następnego dnia Iran zamknął ją ponownie. Powodem jest blokada irańskich portów przez marynarkę wojenną USA, którą Teheran uważa za naruszenie porozumienia.

W sobotę amerykańska armia poinformowała, że od 13 kwietnia, czyli od początku obowiązywania blokady, na polecenie USA zawrócono 37 jednostek. Tymczasem z analizy satelitarnej TankerTrackers.com wynika, że tylko w piątek około 4 mln baryłek irańskiej ropy przepłynęło przez blokadę.

W normalnych warunkach przez Ormuz płynie 140 statków dziennie. Odpowiadają one za 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny ropy rosną. Iran ma nową propozycję dla USA
Widok satelitarny na Cieśninę Ormuz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Nie tylko Łatwogang. Tak zbiórki organizują streamerzy we Francji
Łatwogang pokazał, że emocje i medialny sukces mierzy się liczbą widzów na żywo. ZEvent we Francji stał się czymś więcej niż tylko maratonem streamingowym. To spektakl hojności, który co roku…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Masłowska znalazła nowe zajęcie, czyli wystawa w Bunkrze Sztuki
Mówienie, że pisarka poszła w świat sztuki jest tyleż prawdą, ile clickbaitowym nadużyciem. Bo oczywiście została kuratorką nowej wystawy w krakowskim Bunkrze Sztuki, ale z gratulacjami na nową drogę…
26.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rafał Brzoska: Partnerskie relacje polityki i biznesu są fundamentem rozwoju gospodarczego
Rafał Brzoska o rozmowie z Macronem, deregulacji i relacjach biznes–polityka. Cztery kluczowe cytaty i wnioski dla polskiej gospodarki.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mniej ekologii, więcej ekonomii. Jak przekonać Polaków do odnawialnych źródeł energii
Większość Polaków uważa, że zmiany klimatu są zagrożeniem i trzeba dokonywać transformacji energetycznej. Jednocześnie boimy się odchodzić od węgla. Tymczasem inwestycja w odnawialne źródła energii…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Banki ciągną parkiet w dół. Notowania GPW z 24 kwietnia 2026 r.
GPW kończy tydzień na minusach. Parkiet w dół ciągną banki, a analitycy ostrzegają, że przez konflikt na Bliskim Wschodzie rośnie prawdopodobieństwo dalszych spadków.
24.04.2026