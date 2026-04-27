Reuters: 7 statków przepłynęło przez cieśninę Ormuz w ciągu ostatnich 24 godzin

Co najmniej siedem statków przepłynęło przez cieśninę Ormuz w ciągu ostatnich 24 godzin – podaje Reuters. To głównie masowce wychodzące z portów w Iraku.

Według danych firmy Kpler i zdjęć satelitarnych, do których dotarł Reuters, w ciągu ostatnich 24 godzin przez cieśninę Ormuz przepłynęło przynajmniej 7 okrętów, głównie masowców. Choć większość wypłynęła z portów w Iraku, to jeden płynął z irańskiego portu.

Cieśnina jest niemal nieprzerwanie zablokowana od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. Próba jej odblokowania jej nie powiodła się – choć obie strony uzgodniły otwarcie żeglugi w piątek 17 kwietnia, to już następnego dnia Iran zamknął ją ponownie. Powodem jest blokada irańskich portów przez marynarkę wojenną USA, którą Teheran uważa za naruszenie porozumienia.

W sobotę amerykańska armia poinformowała, że od 13 kwietnia, czyli od początku obowiązywania blokady, na polecenie USA zawrócono 37 jednostek. Tymczasem z analizy satelitarnej TankerTrackers.com wynika, że tylko w piątek około 4 mln baryłek irańskiej ropy przepłynęło przez blokadę.

W normalnych warunkach przez Ormuz płynie 140 statków dziennie. Odpowiadają one za 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

