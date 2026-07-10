Robyg wejdzie w skład sWIG80. Zastąpi tam AC

Robyg zastąpi spółkę AC w indeksie sWIG80. Deweloper wrócił na GPW na początku lipca.

Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie FOT. PAP

We wtorek 14 lipca po sesji akcje Robygu wejdą w skład indeksów sWIG80, a także sWIG80TR oraz WIG140 – wynika z komunikatu GPW Benchmark. Deweloper zastąpi tam spółkę AC.

Korekta nadzwyczajna indeksów wynika z debiutu akcji spółki Robyg. Spółka 2 lipca wróciła na GPW po tym, jak w 2018 r. została zdjęta z giełdy przez właściciela – niemiecką spółkę TAG Beteiligungs. Akcje spółki w IPO kosztowały 34 zł. Na piątkowym zamknięciu było to 33,75 zł.

Robyg wejdzie też do indeksów WIG, WIG-Nieruchomości i WIG-Poland.

Źródło: PAP, XYZ