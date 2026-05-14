Ropa drożeje. Spadają zapasy surowca na świecie

Rosną ceny ropy na światowych giełdach. Spadają bowiem zapasy surowca w USA, nie widać także na razie szans na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 101,56 dolarów (wzrost o 0,53 proc.). Z kolei Brent na ICE na lipiec poszła w górę o 0,46 proc. do 106,12 dolarów za baryłkę.

Szczyt Xi Jinping - Donald Trump w Pekinie

Inwestorzy uważnie przyglądają się rozmowom Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Amerykański prezydent chwalił chińskiego przywódcę, zabrał też do Chin najważniejszych biznesmenów, jak Elon Musk, Tim Cook czy Jensen Huang.

Z kolei Xi Jinping podkreślał, że świat jest na rozdrożu, a w wojnach handlowych nie ma zwycięzców. Jego zdaniem Chiny i USA powinny być partnerami, a nie rywalami.

Brak szans na pokój na Bliskim Wschodzie

Na ceny ropy bardziej jednak wpływa konflikt na Bliskim Wschodzie, a nie rozmowy w Pekinie. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej wojna spowodowała rekordowe spadki zapasów ropy naftowej. Nawet szybkie zawarcie pokoju nie uspokoi – zdaniem analityków – sytuacji. Potrzeba będzie kilku miesięcy, by załatać dziury spowodowane zamknięciem przez Iran cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku morskiego, którym przepływało 20 proc. światowej ropy.

– Dopóki działania USA i Iranu będą wydawać się prowadzić w stronę dyplomacji, a nie bezpośredniej eskalacji konfliktu, rynek będzie skupiał uwagę na końcowym etapie – czyli na tym, kiedy ostatecznie zostaną wznowione przepływy ropy przez cieśninę Ormuz – tłumaczy Rebecca Babin, starsza traderka energii w CIBC Private Wealth Group.

Tymczasem w USA spadają zapasy ropy naftowej. Według Departamentu Energii w ubiegłym tygodniu skurczyły się one o 0,9 proc., czyli o 4,3 mln baryłek. Wynoszą obecnie 452,9 mln baryłek. Z kolei zapasy benzyny spadły o 1,9 proc. (o 4,1 mln baryłek) do 215,7 mln baryłek. Rosną za to zapasy paliw destylowanych. Poszły w górę o 0,2 mln baryłek (o 0,2 proc.) do 102,5 mln baryłek.