Ropa drożeje po niepokojących doniesieniach z cieśniny Ormuz

Ropa drożała we wtorek rano w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi cieśniny Ormuz. Portal Axios podał, że irańskie wojsko zaatakowało dwa statki przepływające cieśniną.

We wtorek 7 lipca rano ropa drożała w związku z doniesieniami o wznowieniu irańskich ataków w cieśninie Ormuz. Fot. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Cena ropy WTI o godz. 8.25 szła w górę o 1,15 proc. do 69,34 dolarów za baryłkę.

Ropa Brent drożała o 1,19 proc. do 72,85 dolarów.

Iran miał zaatakować dwa statki w cieśninie Ormuz

W poniedziałek portal Axios podał, powołując się na amerykańskich urzędników, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.

Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek miał stanąć w ogniu.

Poprzednie irańskie ataki sprowokowały odwetowe działania USA, zagrażając utrzymaniu zawieszenia broni. Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia do statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami.

„Najnowsze ataki na statki w Zatoce Perskiej pokazują, że wciąż jesteśmy daleko od normalizacji sytuacji" – skomentował Warren Petterson, szef strategii na rynkach surowców w ING Groep NV.

"Na razie wstrzemięźliwa reakcja ze strony USA na te wydarzenia może zapewnić cenom ropy pewne krótkotrwałe wsparcie. Biorąc jednak pod uwagę pesymistyczne nastroje i słabość na rynkach fizycznych ropy naftowej, odbicie cen na rynkach paliw prawdopodobnie będzie krótkotrwałe" – dodał analityk.

Również Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets, wskazała na kruchość porozumienia na Bliskim Wschodzie.

„Rynek może dodać trochę premii za ryzyko do cen ropy. Ale na razie nie wygląda na to, żeby w cenach uwzględniano całkowite zakłócenia związane z cieśniną Ormuz" – powiedziała Chanana.

W poniedziałek saudyjski koncern Saudi Aramco poinformował o obniżeniu cen swojej ropy Arab Light . Jej koszt dla odbiorców z Azji spadnie w sierpniu o 11 dolarów za baryłkę. Decyzja Rijadu w sprawie tak mocnego obniżenia cen ma związek z podjętym w minionym weekend postanowieniem siedmiu krajów z OPEC+. Producenci ropy zdecydowali o podwyższeniu kwot wydobywczych na sierpień o 188 tys. baryłek dziennie.

Źródło: PAP