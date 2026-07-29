Rosja: ataki dronów skłaniają Wildberries do przenoszenia magazynów do Kazachstanu

Rosyjski gigant handlu internetowego Wildberries po serii ukraińskich ataków dronów na jego centra logistyczne poszukuje powierzchni magazynowych w Kazachstanie. Firma chce zabezpieczyć część swojej infrastruktury przed kolejnymi uderzeniami – poinformował w środę portal Radia Swoboda, powołując się na rosyjskie media.

Na zdjęciu z 2020 r. ciężarówka Wildberries przezd magazynem firmy. Fot. Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Radio Swoboda powołało się na doniesienia rosyjskiego dziennika „Kommiersant”. Według źródeł gazety spółka poszukuje około 100 tys. m kw. powierzchni i jest gotowa wynająć praktycznie wszystkie dostępne nowoczesne magazyny w sąsiednim kraju.

Jak podano, przeniesienie części zaplecza logistycznego do Kazachstanu ma ograniczyć ryzyko związane z kolejnymi atakami.

Radio Swoboda przypomniało, że holding RWB, właściciel marki Wildberries, buduje obecnie w Ałmaty (największym mieście Kazachstanu) centrum logistyczne o powierzchni ponad 100 tys. m kw., a w stolicy tego kraju – Astanie – powstaje obiekt liczący ponad 160 tys. m kw., którego oddanie do użytku planowane jest w przyszłym roku.

Od 18 lipca ukraińskie drony przeprowadziły serię ataków na magazyny Wildberries w Rosji. Jak podał w środę Reuters, zaatakowane zostały obiekty firmy m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomyssku (kraj Stawropolski), okupowanym Symferopolu, obwodzie woroneskim oraz Riazaniu.

The Wildberries logistics hub in Ryazan, Russia, is basically gone. There is nothing to salvage here. pic.twitter.com/HJPQKH1uIy — (((Tendar))) (@Tendar) July 29, 2026

Według Wildberries ograniczyło to zdolności logistyczne firmy o około 10 proc.

Wildberries to największa platforma handlu internetowego w Rosji, obsługująca miliony zamówień dziennie i należąca do kluczowych elementów rosyjskiego sektora e-commerce.

Ukraińcy rozpoczęli ataki na Wildberrries po tym, jak w ofercie spółki zaczęły się pojawiać elektronika, sprzęt nawigacyjny i inne komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy oraz przy produkcji dronów.

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Źródło: PAP, XYZ