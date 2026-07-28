Nowe podatki to nie wszystko. Rosja sięga po środki z funduszu emerytalnego, aby sfinansować wojnę

Zastanawianie się, czy gospodarka Rosji padnie w związku z rosnącymi kosztami wojny jest błędne, właściwszym pytaniem jest to, po jakie pieniądze Kreml może jeszcze sięgnąć, tak aby utrzymać stabilność społeczną – napisał amerykański magazyn „Foreign Policy”. To komentarz do pomysłu rosyjskiego Ministerstwa Finansów o przeniesieniu prawie 40 mld dolarów z prywatnych funduszy emerytalnych do skarbu państwa.

Rosyjski rząd coraz śmielej sięga po pieniądze gospodarstw domowych. Jeden z ostatnich pomysłów zakłada przeniesienie ok. 40 mld dolarów z prywatnych funduszy emerytalnych do skarbu państwa. Fot. Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Jak przypomniało medium, w czerwcu resortu finansów poparł projekt ustawy ws. przeniesienia pieniędzy z funduszy emertytalnych. „Dowodzi to, że wszystkie łatwo dostępne źródła finansowania wojny szybko się wyczerpują” – zauważa magazyn. W przeszłości Kreml sięgnął po prywatny kapitał przedsiębiorców, który władze przejmowały za pomocą konfiskat.

Z danych serwisu Cedar, prowadzonego przez rosyjskich emigracyjnych ekonomistów, wynika, że w okresie od początku 2022 r. do końca 2025 r. prokuratura złożyła wnioski o zajęcie aktywów o wartości ok. 60 mld dolarów. Dane serwisu Cedar obejmują okres do 2025 r., jednak wciąż konfiskaty odbywają się w szybkim tempie.

Ponadto w 2025 r. stawka podatku od przedsiębiorstw została podniesiona z 20 do 25 proc., co według szacunków władz przyniesie rocznie 22 mld dolarów dodatkowych dochodów, ale to niewiele więcej niż wynosi miesięczny poziom obecnych wydatków na wojsko.

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Następnym krokiem było przeniesienie części rosnących kosztów wojny na bilanse przedsiębiorstw państwowych i regionów, a to, że dane są niekompletne i rozproszone po wielu podmiotach, utrudnia oszacowanie, ile ona faktycznie pochłania.

Ale jak napisał „Foreign Policy”, i tu władze dochodzą do granic. Przykładem jest Gazprom, który w przeszłości finansował ok. 10 proc. budżetu państwa, jednak wymuszane zasilanie budżetu wojennego w kolejnych latach odbiło się na kapitalizacji rynkowej firmy, która skurczyła się do 25 mld dolarów, co stanowi jedną piętnastą tego, co było w szczytowym momencie w 2008 r.

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Podobnie ograniczone są możliwości przerzucania kosztów na budżety części składowych federacji. Transfery z budżetu federalnego do regionów zamrożone zostały na poziomie z 2021 r., co w realnych kwotach oznacza ich spadek o jedną trzecią. Zarazem wojna nałożyła na władze regionalne nowe obowiązki po stronie wydatków – wypłaty dla rodzin poległych żołnierzy czy zachęty finansowe dla nowych rekrutów.

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„Jako wyraźny znak narastającej presji finansowej Kreml sięga obecnie po trzecie i najbardziej wrażliwe politycznie źródło dochodów: gospodarstwa domowe. (...) W przeciwieństwie do wywłaszczeń wymierzonych w miliarderów, środki te dotykają praktycznie wszystkich Rosjan” – wskazał „Foreign Policy”.

W styczniu stawka VAT wzrosła z 20 do 22 proc., co rząd wyjaśnił potrzebami w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Ministerstwo finansów szacuje dodatkowe dochody na około 13 mld dolarów rocznie. Ponadto rząd zaplanował 27,9-procentowy wzrost opłat za gaz, prąd i ogrzewanie w latach 2026–2028 – co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do oficjalnej prognozy inflacji na ten rok, wynoszącej ok. 6-7 proc.

Jak wyjaśnił „Foreign Policy”, potencjalne sięgnięcie po środki z funduszy emerytalnych stanowi ostatni element tej strategii. Projekt ustawy umożliwiłby przeniesienie ok. 40 mld dolarów z prywatnych kont emerytalnych do istniejącego, zarządzanego przez państwo funduszu emerytalnego, który inwestuje mniej więcej połowę swojego portfela w obligacje rządowe. „Dla Moskwy wykorzystanie środków z funduszy emerytalnych do sfinansowania deficytu budżetowego spowodowanego wojną stanowi eleganckie rozwiązanie trudnego problemu” – ocenia magazyn.

„Żaden z tych środków nie oznacza, że rosyjska gospodarka stoi u progu załamania. Kreml wciąż dysponuje sposobami na pozyskanie dodatkowych środków – można podnieść podatki, ograniczyć wydatki i skonfiskować aktywa. Wyzwaniem dla rosyjskich decydentów jest to, że każdy dodatkowy rubel, który uda im się pozyskać, wiąże się z coraz większym kosztem politycznym. Ta presja stanowi główny kanał oddziaływania zachodnich sankcji. Moskwie na razie nie zabraknie gotówki, ale z pewnością wyczerpują się jej politycznie akceptowalne sposoby na jej pozyskanie” – podsumował „Foreign Policy”.

Źródło: PAP, XYZ