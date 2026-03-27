Rosja chce zakazać eksportu benzyny od 1 kwietnia

Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak polecił w piątek ministerstwu energii przygotować projekt rozporządzenia wprowadzającego zakaz eksportu benzyny od 1 kwietnia – poinformował rosyjski rząd.

Wcześniej w piątek rosyjskie media państwowe podały, że zakaz ma obowiązywać do 31 lipca.

Nowak oświadczył, że zawirowania na światowym rynku ropy naftowej i produktów ropopochodnych, spowodowane kryzysem na Bliskim Wschodzie, prowadzą do znacznych wahań cen. Zarazem dodał, że wysoki popyt na rosyjskie surowce energetyczne na rynkach zagranicznych pozostaje dla Rosji czynnikiem pozytywnym.

W komunikacie rosyjskiego rządu podano, że wielkość przerobu ropy naftowej utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku, co zapewnia stabilne dostawy produktów ropopochodnych.

Jak zwraca uwagę Reuters, w zeszłym roku kilka regionów Rosji oraz części Ukrainy znajdujące się pod okupacją Rosji zgłaszały niedobory benzyny po tym, gdy Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej oraz w związku z sezonowym wzrostem popytu na paliwo. Agencja przypomina również, że Rosja wielokrotnie nakładała ograniczenia na eksport benzyny i oleju napędowego, aby powstrzymać rosnące ceny paliw i zaradzić niedoborom.

Według źródeł branżowych Rosja wyeksportowała w zeszłym roku prawie 5 mln ton benzyny, czyli około 117 tys. baryłek dziennie.

Źródło: PAP