Rosja miała zakazać nocnego ruchu statków w porcie na Morzu Czarnym. To przez ukraińskie drony

Z powodu ukraińskich ataków dronowych Rosja zakazała statkom ruchu w porcie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Zakaz wpływania i wypływania ma obowiązywać między północą a godz. 5 rano – podała w środę agencja Reutera, powołując się na trzy źródła z branży zbożowej.

Największy rosyjski port na Morzy Czarnym miał wstrzymać pracę w nocy z uwagi na ukraińskie ataki dronami. Fot. Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Źródła te podały, że polecenie miało charakter ustny i że do armatorów nie wysłano żadnego oficjalnego dokumentu. Nie sprecyzowały one, jak długo ten zakaz ma obowiązywać. Cytowane źródła zaznaczyły, że poza godzinami objętymi ograniczeniami port funkcjonuje normalnie, a transport zboża nie ucierpiał.

Znajdujący się w Kraju Krasnodarskim Noworosyjsk ma ok. 260 tys. mieszkańców, a tamtejszy port jest jednym z największych nad Morzem Czarnym. Przechodzi przez niego nawet jedna trzecia rosyjskiego eksportu zboża. Jest jest też ważnym punktem eksportu ropy i metali.

Ponadto do Noworosyjska tymczasowo została przeniesiona baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, która poprzednio mieściła się na okupowanym Krymie. W ostatnich miesiącach port w Noworosyjsku jest częstym celem ukraińskich ataków dronowych.

Reuters zwraca uwagę, że wcześniej z powodu ukraińskich ataków restrykcje w ruchu statków władze rosyjskie wprowadziły także w porcie w Azowie i w porcie Kaukaz na wschodnim brzegu cieśniny Kerczeńskiej.

Źródło: PAP

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