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NEWSROOM XYZ
04.08.2026 13:43

Rosja nie wystąpi jednak na mistrzostwach świata w Polsce w 2027 r.

Rosjanie nie wystąpią w przyszłorocznych mistrzostwach świata w siatkówce w Polsce – podała w oficjalnym komunikacie Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB).

Rosyjska reprezentacja w siatkówce na mistrzostwach Europy w Krakowie
Na zdjęciu z sierpnia 2017 r. rosyjska reprezentacja w siatkówce na mistrzostwach Europy w Krakowie. Fot. Porebski/Press Focus/MB Media/Getty Images

Wcześniej Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przychyliła się do rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i podjęła kontrowersyjną decyzję o przywróceniu Rosji do rywalizacji w siatkówce.

Dodatkowo Rosja od razu wskoczyła na podium światowego rankingu.

Rosja ma grać m.in. w Lidze Narodów. Miała też wystąpić na mistrzostwach świata w Polsce w 2027 r.

FIVB twierdzi, że Rosja wycofała się z turnieju dobrowolnie. Rosjanie deklarują, że zdecydowali się na taki krok z powodu „obaw o swoje bezpieczeństwo".

– Jest to bardzo zdumiewająca decyzja FIVB, a dla nas bardzo problematyczna. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, by reprezentacja Rosji grała w naszej hali z Ukrainą – nie jestem w stanie zapewnić ochrony. Nie wiem, czy FIVB zdaje sobie z tego sprawę – mówił w rozmowie z XYZ Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Czytaj więcej: Rosja wraca do siatkówki rok przed MŚ w Polsce. Świderski: Jeszcze dwa tygodnie temu nas uspokajano

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