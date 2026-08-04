Rosja nie wystąpi jednak na mistrzostwach świata w Polsce w 2027 r.
Rosjanie nie wystąpią w przyszłorocznych mistrzostwach świata w siatkówce w Polsce – podała w oficjalnym komunikacie Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB).
Wcześniej Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przychyliła się do rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i podjęła kontrowersyjną decyzję o przywróceniu Rosji do rywalizacji w siatkówce.
Dodatkowo Rosja od razu wskoczyła na podium światowego rankingu.
Rosja ma grać m.in. w Lidze Narodów. Miała też wystąpić na mistrzostwach świata w Polsce w 2027 r.
FIVB twierdzi, że Rosja wycofała się z turnieju dobrowolnie. Rosjanie deklarują, że zdecydowali się na taki krok z powodu „obaw o swoje bezpieczeństwo".
– Jest to bardzo zdumiewająca decyzja FIVB, a dla nas bardzo problematyczna. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, by reprezentacja Rosji grała w naszej hali z Ukrainą – nie jestem w stanie zapewnić ochrony. Nie wiem, czy FIVB zdaje sobie z tego sprawę – mówił w rozmowie z XYZ Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
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