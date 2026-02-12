Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
NEWSROOM XYZ
12.02.2026 11:33

Rosja omija sankcje motoryzacyjne dzięki pośrednikom z Chin

Pomimo sankcji Rosja sprowadza samochody zachodnich marek na swój rynek – informuje Reuters. W całym procesie kluczową rolę odgrywają pośrednicy z Chin, którzy rejestrują pojazdy w swoim kraju, nadają im status używanych i mogą je sprzedać bez wymaganej zgody producenta.

Agencja, w oparciu o dane rosyjskiej firmy Autostat, wskazuje, że w 2025 r. w Rosji sprzedano blisko 130 tys. samochodów marek objętych sankcjami. W tym blisko 30 tys. aut Toyoty oraz 47 tys. pojazdów niemieckich firm, takich jak Volkswagen, BMW i Mercedes.

Wszystkie te samochody pochodziły z chińskich fabryk, współpracujących z zachodnimi i azjatyckimi koncernami. Udział pośredników z Państwa Środka w całym procederze polega na tym, że to oni kupują lub sprowadzają auta i rejestrują je na siebie. Następnie z zerowym przebiegiem sprzedają je do Rosji jako „używane”.

Zgodnie z sankcjami sprzedaż nowego pojazdu wymaga zgody jego producenta. Wyżej opisany sposób pomija udział koncernów motoryzacyjnych z Europy czy Korei Południowej i Japonii w transakcji. Według danych Autostatu, od 2022 r., czyli momentu wycofania się z rosyjskiego rynku zachodnich i azjatyckich marek, sprzedano w kraju agresora ponad 700 tys. samochodów wszystkich tych firm.

Koncerny motoryzacyjne w odpowiedzi na pytania Reutersa zgodnie wyraziły sprzeciw. Toyota, Volkswagen czy Mercedes-Benz podkreślili, że sprzedaż ich aut w Rosji odbywa się bez ich wiedzy, udziału oraz zgody.

Przeczytaj również: Hyundai nie wróci do Rosji. Firma nie odkupiła swojej fabryki

Samochody marki Toyota stojące w porcie
Pośrednicy z Chin sprzedają rocznie dziesiątki tysięcy nowych aut zachodnich i azjatyckich marek do Rosji, pomimo sankcji. Fot. Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Bruksela stawia do pionu Berlin w związku z wizami dla cudzoziemców. Czy upomni także Warszawę?
Przez lata polscy przedsiębiorcy, którzy wysyłali za granicę cudzoziemców, borykali się z dodatkowymi wymogami wizowymi w Niemczech. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie naruszeniowe wobec tego kraju. Teraz podobne trudności polskim przedsiębiorcom robi nasz rząd. Może być kolejne zgłoszenie do Brukseli.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
IBM wprowadza nową pamięć masową. Warszawa miejscem premiery
Amerykański koncern technologiczny IBM zaprezentował nową, autonomiczną generację pamięci masowej wraz z systemem rozwiązań wspieranych przez AI. Według Sama Wernera, szefa działu przechowywania danych (IBM Storage), jest to pierwsza jakościowa zmiana w architekturze przechowywania danych od 25 lat. Firma oczekuje szerokiej adopcji nowego rozwiązania i jako miejsce światowej premiery wybrała Warszawę.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Polacy nadal chętnie inwestują w nieruchomości w Hiszpanii, ale spoglądają poza Europę. Oman wyrasta na alternatywę wobec Dubaju.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 12 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 10 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
340 proc. wzrostu i tylko 22 rektorki. Dlaczego kobiety wciąż rzadko rządzą uczelniami
Liczba kobiet zarządzających polskimi uczelniami publicznymi zwiększyła się w ostatnich 20 latach o 340 proc. Brzmi dumnie, ale tak naprawdę to wzrost z poziomu zero plus. Dlaczego nadal są uczelnie, gdzie we władzach nie ma ani jednej kobiety?
11.02.2026