Rosjanie wrócili do powieści „Rok 1984”. Książka Orwella wśród bestsellerów

Dystopijna powieść George'a Orwella „Rok 1984” znalazła się wśród bestsellerów rosyjskich księgarni w pierwszej połowie 2026 roku - podał portal dziennika „Wiedomosti”, opierając się na danych Rosyjskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Książek (ABDR).

Powieść „Rok 1984” Orwella stał się bestsellerem w Rosji. Fot. Tian Bing/China News Service/VCG via Getty Images

„Rok 1984” autorstwa Orwella była drugą najczęściej kupowaną powieścią w największej rosyjskiej sieci księgarni Chytaj-Gorod–Bukwojed (646 sklepów) oraz w 700 placówkach ABDR.

Przedstawiciel wydawnictwa Eksmo-AST przypisał ponowną popularność powieści postępowi technologicznemu, jak np. rozwojowi sieci neuronowych, sztucznej inteligencji i deepfake'ów. Cytowany przez „Wiedomosti” Walery Szabaszow, autor poświęconego literaturze kanału na Telegramie, ocenił zaś, że „Rok 1984” pozostaje aktualny dzięki poruszanym w książce tematom zamkniętych społeczeństw i zderzenia systemów politycznych i gospodarczych.

Ostatnie dzieło Orwella stało się jego znakiem rozpoznawczym

Wydany w 1949 r. „Rok 1984” był ostatnią książką Orwella. Napisał ją po zetknięciu się z przedstawicielami stalinowskiego Związku Radzieckiego podczas wojny domowej w Hiszpanii.

W powieści społeczeństwo totalitarnego superpaństwa znajduje się pod nieustanną kontrolą Wielkiego Brata i Partii. W opisywanym świecie wszechobecny nadzór, ciągła propaganda i negacjonizm historyczny mają zdławić próby niezależnego myślenia. Dzieło dotyka roli prawdy i faktów oraz możliwości manipulowania nimi przez wszechwładne państwo.

Książka wprowadziła do powszechnego użytku takie zwroty „nowomowa” (sztuczny język mający doprowadzić do pełnej kontroli myśli obywateli przez eliminację słów i zacieranie znaczeń) oraz „dwójmyślenie” (jednoczesna wiara w dwie sprzeczne informacje, dzięki czemu obywatel dopasowuje swoje poglądy do aktualnych oczekiwań politycznych).

„Rok 1984” uważany jest za jedną z najważniejszych powieści XX wieku. W PRL książka była zakazany przez cenzurę. Pierwsze legalne wydanie pojawiło się dopiero w 1988 r., niemal 40 lat po publikacji.

Źródło: PAP