12.05.2026 07:31

Rośnie Indeks Miesięcznych Zakupów. Wartość koszyka w kwietniu wzrosła, w porównaniu do marca

Cena koszyka złożonego z podstawowych produktów dla czteroosobowej rodziny zaczęła rosnąć. W kwietniu 2026 r. był on droższy o 28 zł niż w marcu.

Cena koszyka obejmującego jedzenie, chemię i środki higieniczne wyniosła w kwietniu 2070 zł – wynika z badania Polskiego Radia 24, UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. To oznacza wzrost cen tzw. Indeksu Miesięcznych Zakupów dla dwojga młodych dorosłych i dwójki dzieci o 28 zł m/m i 46,5 zł r/r.

Do tego podstawowe zakupy kosztują 23,49 proc. dwóch pensji minimalnych netto. W marcu było to 23,18 proc., a rok temu 23,47 proc. To oznacza, że „osobista inflacja" badanej przykładowej rodziny wynosi 2,30 proc. r/r, czyli jest niższa od danych GUS.

Z analizy koszyka wynika, że najbardziej staniały niektóre warzywa i owoce, jak kapusta i pomarańcze, oraz nabiał (spadek ceny masła r/r o 31 proc.). Jednocześnie te obniżki są niwelowane przez wzrost cen chemii gospodarczej, kosmetyków czy pomidorów.

Indeks Miesięcznych Zakupów (IMZ) to cykliczny raport Polskiego Radia 24, przygotowany we współpracy z UCE Research i Uniwersytetami WSB Merito. Pokazuje koszt produktów niezbędnych do funkcjonowania przez okres miesiąca. Wyliczenia powstały na podstawie raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i WSB Merito.

Lekko wzrosła cena miesięcznych zakupów dla czteroosobowej rodziny. Fot. PAP/Marcin Obara
