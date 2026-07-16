Rośnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Wartość wniosku w czerwcu najwyższa w historii

Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w czerwcu wyraźnie wzrosło – podaje Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu była najwyższa w historii.

Należy też się spodziewać, że dynamika wniosków będzie spadać z miesiąca na miesiąc – mówi główny analityk grupy BIK.

W czerwcu liczba zapytań o kredyty mieszkaniowe przesłanych przez banki do BIK wzrosła o 16 proc. w ujęciu rocznym – podało Biuro Informacji Kredytowej.

O kredyt na zakup mieszkania wnioskowało 42,8 tys. osób – o prawie 15 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 5 proc. mniej niż w maju.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 506,64 tys. zł. Była o 6,2 proc. wyższa r/r i o 0,2 proc. m/m, a także okazała się najwyższa w historii.

– Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie wnioski są związane z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym czy wtórnym. Część klientów chce zaciągnąć kredyt mieszkaniowy refinansujący już posiadany kredyt – zauważa główny analityk grupy BIK Waldemar Rogowski.

– Należy też się spodziewać, że dynamika wniosków będzie spadać z miesiąca na miesiąc. Jest to bezpośrednio związane z efektem bazy, tzn. w kolejnych miesiącach będziemy porównywać się do miesięcy już z okresu ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych, przejawiającego się wzrostem liczby osób wnioskujących o kredyt – dodaje.

Źródło: PAP