Rosyjscy żołnierze nie wjadą do UE. To część nowego pakietu sankcji

Komisja Europejska w ramach 21. pakietu sankcji na Rosję zaproponowała ustanowienie zakazu wjazdu do UE dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji – ogłosiła w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen.

Ogłaszając propozycję nowego pakietu obostrzeń wobec Rosji, von der Leyen wykluczyła możliwość złagodzenia sankcji energetycznych wobec kryzysu cen paliw kopalnych. – Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. Sposobem na to jest zapewnienie, że zyski Rosji ze sprzedaży ropy pozostaną ograniczone – zaznaczyła.

Dodała zarazem, że unijny mechanizm dotyczący dostosowywania limitu ceny za baryłkę rosyjskiej ropy względem cen rynkowych „nie został stworzony z myślą o szokach rynkowych, takich jak obecny, spowodowany zamknięciem cieśniny Ormuz”.

– Dlatego proponujemy po prostu wstrzymać dostosowanie do stycznia przyszłego roku. Da to czas rynkom ropy na stabilizację, a jednocześnie presja na dochody Rosji zostanie utrzymana – powiedziała przewodnicząca KE.

W 21. pakiecie sankcyjnym UE rozszerzone zostaną sankcje na usługi finansowe i rynki kryptowalut, a także zakazy eksportowe i importowe. Po raz pierwszy restrykcje będą dotyczyć rybołówstwa, które według von der Leyen jest jednym z ostatnich rosyjskich sektorów nieobjętych sankcjami. Obostrzenia zostaną też wprowadzone wobec kolejnych 30 statków z rosyjskiej floty cieni; tym samym lista objętych sankcjami jednostek wzrośnie do łącznie 662.

Źródło: PAP