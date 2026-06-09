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09.06.2026 14:13

Rosyjscy żołnierze nie wjadą do UE. To część nowego pakietu sankcji

Komisja Europejska w ramach 21. pakietu sankcji na Rosję zaproponowała ustanowienie zakazu wjazdu do UE dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji – ogłosiła w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen.

Ogłaszając propozycję nowego pakietu obostrzeń wobec Rosji, von der Leyen wykluczyła możliwość złagodzenia sankcji energetycznych wobec kryzysu cen paliw kopalnych. – Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. Sposobem na to jest zapewnienie, że zyski Rosji ze sprzedaży ropy pozostaną ograniczone – zaznaczyła.

Dodała zarazem, że unijny mechanizm dotyczący dostosowywania limitu ceny za baryłkę rosyjskiej ropy względem cen rynkowych „nie został stworzony z myślą o szokach rynkowych, takich jak obecny, spowodowany zamknięciem cieśniny Ormuz”.

– Dlatego proponujemy po prostu wstrzymać dostosowanie do stycznia przyszłego roku. Da to czas rynkom ropy na stabilizację, a jednocześnie presja na dochody Rosji zostanie utrzymana – powiedziała przewodnicząca KE.

W 21. pakiecie sankcyjnym UE rozszerzone zostaną sankcje na usługi finansowe i rynki kryptowalut, a także zakazy eksportowe i importowe. Po raz pierwszy restrykcje będą dotyczyć rybołówstwa, które według von der Leyen jest jednym z ostatnich rosyjskich sektorów nieobjętych sankcjami. Obostrzenia zostaną też wprowadzone wobec kolejnych 30 statków z rosyjskiej floty cieni; tym samym lista objętych sankcjami jednostek wzrośnie do łącznie 662.

Źródło: PAP

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Ursula von der Leyen w europarlamencie w Strasburgu, 26 listopada 2025 r.
Ursula von der Leyen ogłosiła, co zawierać będzie 21. pakiet sankcji na Rosję. Fot. PAP/EPA/RONALD WITTEK
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