Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.05.2026
NEWSROOM XYZ
28.05.2026 14:18

Rosyjska rafineria w Tuapse ponownie zaatakowana przez drony

Ukraina znów zaatakowała rafinerię ropy naftowej w Tuapse, w Kraju Krasnodarskim w europejskiej części Rosji – poinformował w czwartek w serwisie Telegram Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Do ostrzału doszło w nocy z wtorku na środę. Było to piąte uderzenie w ten obiekt w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

„Na terenie zakładu odnotowano pożar i zadymienie. Skala poniesionych strat jest obecnie ustalana” – przekazał sztab.

Tuapse leży na wybrzeżu Morza Czarnego i jest popularnym kierunkiem wakacyjnym. Rafineria w tym mieście to kluczowy dostawca paliw dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, a jej roczny potencjał przetwórczy szacuje się na 10–12 mln ton ropy naftowej. Przekłada się to na około 240 tys. baryłek dziennie.

Zakład należy do państwowego koncernu Rosnieft i jest jednym z największych tego typu obiektów w kraju. Wytwarza się tam benzynę, olej napędowy, naftę, mazut oraz surowce dla przemysłu petrochemicznego. Jeden z kwietniowych ataków na rafinerię wywołał pożar, z którego dym dotarł m.in. do oddalonego o 70 km Soczi. Co więcej, na miasto spadł wówczas „czarny deszcz”, będący mieszaniną sadzy i produktów ubocznych spalania.

Ataki dronów mają osłabić rosyjską machinę wojenną. W Rosji ponownie pojawił się problem z podażą paliw

Ukraińskie uderzenia w rafinerie mają na celu osłabienie rosyjskiej machiny wojennej. Ataki te bezpośrednio uderzają w rosyjską logistykę, utrudniając dostawy paliwa na front, a także osłabiają rosyjską gospodarkę poprzez ograniczenie eksportu produktów naftowych.

Wiosenna kampania nalotów na obiekty infrastruktury paliwowej doprowadziła w maju do ponownego pojawienia się niedoborów paliw na stacjach benzynowych w Rosji. Poprzedni taki kryzys odnotowano w drugie połowie 2025 r.

Przeczytaj również: Rosyjskie firmy chcą kupować ciężkie uzbrojenie do obrony przed ukraińskimi dronami

W marcu, kwietniu i maju 2026 r. ukraińskie bezzałogowce zaatakowały zakłady m.in. w Jarosławiu, Astrachaniu i Ust-Łudze, co doprowadziło do całkowitego lub częściowego wstrzymania działalności kilkunastu rafinerii.

W efekcie rosyjskie stacje benzynowe – w tym największa w kraju sieć TES – zaczęły ograniczać sprzedaż paliw. Spadek krajowej produkcji zmusił Moskwę do rozważenia wprowadzenia ograniczeń w eksporcie paliwa lotniczego oraz oleju napędowego, o czym informowała we wtorek rosyjska agencja Interfax.

Źródło: PAP

port w Tuapse
Rafineria w Tuapse ponownie została zaatakowana przez ukraińskie drony. Na zdjęciu port w Tuapse. Fot. Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 na plusie, najmocniej wzrosły LPP i Tauron. Dzień na GPW 25 maja 2026 r.
Tydzień na warszawskim parkiecie rozpoczął się w pozytywnych nastrojach. Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zakończyły dzień na plusie. W ramach WIG20 najmocniej zyskiwały spółki…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ranking miast studenckich. Kraków poza TOP5 przez drożyznę. Sprawdź, gdzie studiuje się najtaniej
Które miasto akademickie jest najbezpieczniejsze, które ma najtańszy zbiorkom, a które najlepszą ofertę kulturalną? Jaki ośrodek ma najwyższy potencjał naukowy, a skąd płyną innowacje? I gdzie są…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie.…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Amputacja czy ewolucja? AI zmienia wszystko, ale może zabrać nam umiejętność myślenia
Sztuczna inteligencja przyspiesza zmianę, która wykracza daleko poza biznes i technologię. Podczas Infoshare eksperci pytali, czy narzędzia zdejmujące z nas kolejne zadania naprawdę rozwijają…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Elektromobilność trafia pod strzechy. 20 mln sesji ładowania w Polsce, a ma ich być dziewięć razy więcej
W ciągu czterech najbliższych lat Polska osiągnie wynik 180 mln sesji ładowania elektryków. To dziewięć razy więcej niż do tej pory. – Elektromobilność w Polsce nie jest już tematem przyszłości, ale…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Były szef polskiego wywiadu ujawnił za dużo? Co powiedział pułkownik Krawczyk
Były szef polskiego wywiadu cywilnego, pułkownik Piotr Krawczyk, ujawnił szczegóły współpracy wywiadu z mediami. Krytykują go za to inni oficerowie, wskazując, że powiedział za dużo. Może to mieć…
27.05.2026