Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.05.2026
NEWSROOM XYZ
24.05.2026 20:47

Rosyjskie ataki na Kijów uszkodziły siedziby polskich organizacji. Konsul RP apeluje o pomoc

Siedziby dwóch polskich organizacji w Kijowie zostały uszkodzone po zmasowanych rosyjskich atakach powietrznych przeprowadzonych w nocy z soboty na niedzielę. Informację przekazał konsul RP Paweł Owad, który zaapelował o wsparcie dla polskiej społeczności w stolicy Ukrainy.

W wyniku nocnych uderzeń ucierpiały pomieszczenia organizacji Language Bridge, która zajmuje się popularyzacją języka polskiego, a także sala prób Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”. Grupa od ponad 25 lat promuje polską kulturę ludową w Ukrainie.

Zniszczone okna, uszkodzone ściany i polska flaga

Konsul RP Paweł Owad pokazał skalę zniszczeń w siedzibie Language Bridge w mediach społecznościowych. Na zdjęciach widać wybite okna, uszkodzone ściany oraz członkinie organizacji, które przyszły uprzątnąć pomieszczenia. Do fotografii pozowały z polską flagą.

„Nie bądźmy obojętni; jeśli ktoś z czytających ten post chce wspomóc polską społeczność w Kijowie, proszę o kontakt” – napisał dyplomata.

Polanie znad Dniepru nie mogą prowadzić prób

W kolejnym wpisie Paweł Owad poinformował, że rosyjski atak uszkodził także salę prób Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”. Jak podkreślił, zniszczenia uniemożliwiają obecnie dalszą działalność artystyczną zespołu.

„W nocnym ataku na Kijów ucierpiała również sala prób ZPIT »Polanie znad Dniepru«, co w tej chwili nie pozwala na dalsze próby zespołu” – przekazał konsul.

Wpis został opatrzony hasztagiem #PolacyŚwiatu. To nazwa profilu prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, który przypomina o Polakach mieszkających poza krajem i ich wkładzie w rozwój lokalnych społeczności.

Kijów pod zmasowanym rosyjskim ostrzałem

Według najnowszych danych przekazanych przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach zginęły dwie osoby, a 81 cywilów zostało rannych. Rosja miała wykorzystać w nocnym ataku na Kijów i obwód kijowski między innymi hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Moskwę pocisk ten może przenosić głowice jądrowe. Według przekazanych danych był to trzeci przypadek użycia tej broni.

Źródło: PAP

Zniszczenia wojenne na Ukrainie
Zniszczenia po ataku dronem w Charkowie na Ukrainie (Photo by Polina Kulish/Gwara Media/Global Images Ukraine via Getty Images)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Nowa era monopolu i koniec mitu super-twórcy. Kto zarobi na rewolucji sztucznej inteligencji?
Rewolucja AI, która w mgnieniu oka miała zastąpić programistów, artystów i całe rzesze białych kołnierzyków, w rzeczywistości nie będzie tak gwałtowna, jak niektórzy straszą. Ale niestety, utrwali…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PE i VC zmieniają rynek pracy. Miliony pracowników w Europie i tysiące w Polsce
Fundusze private equity i venture capital coraz wyraźniej wpływają na rynek pracy w Europie. Ich rola jest istotna także w Polsce.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
„Afera langošowa” na Słowacji. 1,5 tys. euro kary za literówkę
Absurdalna kara dla drobnego sprzedawcy szybkiego jedzenia oburzyła Słowaków. Decyzję urzędu skarbowego skrytykował premier Robert Fico. - Słowacy są znacznie bardziej wyczuleni na konkretne…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dlaczego technologia wciąż potrzebuje ludzkiego ciepła
Gdańskiemu kongresowi technologicznemu Infoshare stuknęło 20 lat. Jego twórca Grzegorz Borowski opowiada, jak zmieniał się charakter wydarzenia w rytmie branży, w której cykl życia trendu skurczył…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Piechocki o ShockPrice Miłka: Już H&M miał pogrzebać LPP
Twórca HalfPrice chce podbić parki handlowe w małych miastach bliźniaczym, tańszym konceptem. W gronie głównych konkurentów wskazuje markę Sinsay. Jej właściciel jest spokojny o pozycję, ale szykuje…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Uhura Bionics idzie po wariant premium. Polski startup zamienia medyczną misję w globalny biznes
Utrata głosu dla wielu brzmi jak wyrok. Ale dla Konrada Zielińskiego, współzałożyciela i prezesa Uhura Bionics, była punktem wyjścia do założenia startupu zajmującego się produkcją bionicznej krtani.…
24.05.2026