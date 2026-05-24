Rosyjskie ataki na Kijów uszkodziły siedziby polskich organizacji. Konsul RP apeluje o pomoc

Siedziby dwóch polskich organizacji w Kijowie zostały uszkodzone po zmasowanych rosyjskich atakach powietrznych przeprowadzonych w nocy z soboty na niedzielę. Informację przekazał konsul RP Paweł Owad, który zaapelował o wsparcie dla polskiej społeczności w stolicy Ukrainy.

W wyniku nocnych uderzeń ucierpiały pomieszczenia organizacji Language Bridge, która zajmuje się popularyzacją języka polskiego, a także sala prób Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”. Grupa od ponad 25 lat promuje polską kulturę ludową w Ukrainie.

Zniszczone okna, uszkodzone ściany i polska flaga

Konsul RP Paweł Owad pokazał skalę zniszczeń w siedzibie Language Bridge w mediach społecznościowych. Na zdjęciach widać wybite okna, uszkodzone ściany oraz członkinie organizacji, które przyszły uprzątnąć pomieszczenia. Do fotografii pozowały z polską flagą.

„Nie bądźmy obojętni; jeśli ktoś z czytających ten post chce wspomóc polską społeczność w Kijowie, proszę o kontakt” – napisał dyplomata.

Polanie znad Dniepru nie mogą prowadzić prób

W kolejnym wpisie Paweł Owad poinformował, że rosyjski atak uszkodził także salę prób Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”. Jak podkreślił, zniszczenia uniemożliwiają obecnie dalszą działalność artystyczną zespołu.

„W nocnym ataku na Kijów ucierpiała również sala prób ZPIT »Polanie znad Dniepru«, co w tej chwili nie pozwala na dalsze próby zespołu” – przekazał konsul.

Wpis został opatrzony hasztagiem #PolacyŚwiatu. To nazwa profilu prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, który przypomina o Polakach mieszkających poza krajem i ich wkładzie w rozwój lokalnych społeczności.

Kijów pod zmasowanym rosyjskim ostrzałem

Według najnowszych danych przekazanych przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach zginęły dwie osoby, a 81 cywilów zostało rannych. Rosja miała wykorzystać w nocnym ataku na Kijów i obwód kijowski między innymi hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Moskwę pocisk ten może przenosić głowice jądrowe. Według przekazanych danych był to trzeci przypadek użycia tej broni.

Źródło: PAP