Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.05.2026
NEWSROOM XYZ
24.05.2026 13:06

Rosja użyła pocisku Oriesznik na Ukrainie. UE zapowiada reakcję. „To polityczna taktyka zastraszania”

Rosja wykorzystała w ataku na Ukrainę pocisk balistyczny Oriesznik, który jest zdolny przenosić głowice jądrowe. „To polityczna taktyka zastraszania” – stwierdziła szefowa unijnej dyplomacji, zapowiadając zwiększenie presji na Moskwę.

O użyciu pocisku balistycznego Oriesznik poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak powiedział, celem rakiety było miasto Biała Cerkiew, położone w obwodzie kijowskim. To trzeci przypadek wykorzystania pocisku. Poprzednio został użyty w atakach na Ukrainę w listopadzie 2024 r. i w styczniu 2026 r.

Uderzenie Oriesznika było elementem zmasowanego ataku na Kijów i okolice przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę. Rosja miała użyć do tego 600 dronów i 90 rakiet. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała o zestrzeleniu 549 dronów i 55 rakiet.

Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło wykorzystanie Oriesznika, zapewniając, że celem ataku były wyłącznie obiekty wojskowe. Tymczasem według ukraińskich władz trafione zostały budynki mieszkalne, akademik, centrum handlowe, supermarket, targowisko, kilka szkół i instalacja wodociągowa.

To polityczna taktyka zastraszania i lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego” – stwierdziła wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas.

To polityczna taktyka zastraszania i lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego

Jej zdaniem „Rosja znalazła się w ślepym zaułku na polu walki, dlatego terroryzuje Ukrainę celowymi uderzeniami w centra miast”. Rosyjskie ataki określiła jako „odrażające akty terroru”, których celem jest zabicie jak największej liczby cywilów.

Polecamy: KE i Ukraina podpisały porozumienie. Pierwszy krok do wypłaty 90 mld euro

Kaja Kallas zapowiedziała, że szefowie dyplomacji krajów członkowskich omówią w przyszłym tygodniu sposoby zwiększenia międzynarodowej presji na Rosję.

Oriesznik to rosyjski pocisk rakietowy średniego zasięgu. Porusza się z prędkością sięgającą nawet 10–12 tys. km/godz. i ma zasięg do 5,5 tys. km. Według Moskwy może przenosić głowice jądrowe.

Źródło: PAP

Putin ma nowy plan na kraje 3B. Odtwarza schemat z Ukrainy
Ukraińska flaga i pomnik Matki Ojczyzny
Rosja wykorzystała w ataku na Ukrainę pocisk balistyczny Oriesznik, który jest zdolny przenosić głowice jądrowe.
Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Pierwsza kosmonautka chce dalej być trybikiem w systemie Putina
Jesienią tego roku Walentina Tierieszkowa ponownie wystartuje w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej. Jeśli uzyska mandat, pod koniec kolejnej kadencji będzie miała prawie 95 lat.
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
„Zakładaj, że stracisz”. Borys Musielak o blaskach i cieniach bycia aniołem biznesu
Polski ekosystem startupowy dojrzewa. Jest więcej founderów, więcej produktów, więcej kapitału i więcej osób, które po własnym sukcesie chcą inwestować w kolejne firmy. Ale Borys Musielak, twórca…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 poszedł w dół, sWIG80 i mWIG40 rosły. Notowania GPW 21 maja 2026 r.
Choć WIG20, WIG30 i WIG szły w dół, to lepiej radziły sobie indeksy małych i średnich spółek. Wśród najgorszych firm na giełdzie było Ryvu Therapeutics. Kurs tej spółki szedł w dół aż o ponad 14 proc.
21.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Co po referendum w Krakowie? „Poligon przed przyszłorocznym starciem KO i PiS”
Pięć najważniejszych pytań i odpowiedzi, które poznamy po niedzielnym referendum w Krakowie, gdzie mieszkańcy głosują nad odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Orange rusza do walki o częstotliwości 6GHz. Testy wypadły obiecująco
Dwa razy szybszy internet? To możliwe. Udowodniły to testy Orange. Przedstawiciele telekomu przyznają, że częstotliwości to rzadkie dobro, o które wszyscy rywalizują. Firma rozwija też technologie…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Piechocki o ShockPrice Miłka: Już H&M miał pogrzebać LPP
Twórca HalfPrice chce podbić parki handlowe w małych miastach bliźniaczym, tańszym konceptem. W gronie głównych konkurentów wskazuje markę Sinsay. Jej właściciel jest spokojny o pozycję, ale szykuje…
21.05.2026