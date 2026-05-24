Rosja użyła pocisku Oriesznik na Ukrainie. UE zapowiada reakcję. „To polityczna taktyka zastraszania”

Rosja wykorzystała w ataku na Ukrainę pocisk balistyczny Oriesznik, który jest zdolny przenosić głowice jądrowe. „To polityczna taktyka zastraszania” – stwierdziła szefowa unijnej dyplomacji, zapowiadając zwiększenie presji na Moskwę.

O użyciu pocisku balistycznego Oriesznik poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak powiedział, celem rakiety było miasto Biała Cerkiew, położone w obwodzie kijowskim. To trzeci przypadek wykorzystania pocisku. Poprzednio został użyty w atakach na Ukrainę w listopadzie 2024 r. i w styczniu 2026 r.

Uderzenie Oriesznika było elementem zmasowanego ataku na Kijów i okolice przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę. Rosja miała użyć do tego 600 dronów i 90 rakiet. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała o zestrzeleniu 549 dronów i 55 rakiet.

Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło wykorzystanie Oriesznika, zapewniając, że celem ataku były wyłącznie obiekty wojskowe. Tymczasem według ukraińskich władz trafione zostały budynki mieszkalne, akademik, centrum handlowe, supermarket, targowisko, kilka szkół i instalacja wodociągowa.

„To polityczna taktyka zastraszania i lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego” – stwierdziła wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas.

To polityczna taktyka zastraszania i lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego

Jej zdaniem „Rosja znalazła się w ślepym zaułku na polu walki, dlatego terroryzuje Ukrainę celowymi uderzeniami w centra miast”. Rosyjskie ataki określiła jako „odrażające akty terroru”, których celem jest zabicie jak największej liczby cywilów.

Polecamy: KE i Ukraina podpisały porozumienie. Pierwszy krok do wypłaty 90 mld euro

Kaja Kallas zapowiedziała, że szefowie dyplomacji krajów członkowskich omówią w przyszłym tygodniu sposoby zwiększenia międzynarodowej presji na Rosję.

Oriesznik to rosyjski pocisk rakietowy średniego zasięgu. Porusza się z prędkością sięgającą nawet 10–12 tys. km/godz. i ma zasięg do 5,5 tys. km. Według Moskwy może przenosić głowice jądrowe.

Źródło: PAP