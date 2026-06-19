Rotacja prezesów w Polsce wyższa niż w Europie

Polskie firmy należą do europejskich liderów rotacji na najwyższych stanowiskach kierowniczych: raport „Route to the Top – Europe 2026”.

Z raportu firmy Heidrick & Struggles wynika, że aż 25 proc. prezesów największych spółek w Polsce objęło swoje funkcje po 1 stycznia 2025 r., podczas gdy średnia dla Europy wynosi 14 proc.

Według raportu „Route to the Top – Europe 2026” europejskie przedsiębiorstwa coraz częściej mierzą się z koniecznością dostosowania strategii do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego. 90 proc. liderów firm deklaruje potrzebę rewizji strategii biznesowych, a 38 proc. organizacji uważa, że kompetencje obecnego prezesa mogą nie odpowiadać wyzwaniom najbliższych lat. W krajach Europy Północnej i Beneluksu odsetek ten sięga 50 proc.

Badanie pokazuje, że firmy coraz częściej stawiają na doświadczonych menedżerów. Średni wiek urzędującego prezesa w Europie wzrósł z 56 lat w 2021 r. do 57,5 roku obecnie, a niemal połowa CEO pełniła wcześniej tę funkcję w innej organizacji. Jednocześnie autorzy raportu wskazują, że samo doświadczenie nie gwarantuje dziś skuteczności zarządzania.

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Znaczenie ma przede wszystkim dopasowanie kompetencji lidera do kierunku rozwoju firmy. Wśród przedsiębiorstw, w których profil prezesa odpowiadał strategii organizacji, 34 proc. przekroczyło swoje cele finansowe w ostatnim roku. W firmach, gdzie występowała luka kompetencyjna na stanowisku CEO, odsetek ten wyniósł 24 proc.

Raport zwraca również uwagę na problemy związane z planowaniem sukcesji. Tylko jedna trzecia europejskich przedsiębiorstw uznaje przygotowanie następców prezesa za priorytet biznesowy. Jednocześnie 80 proc. liderów obawia się, że brak systemowych procesów powoduje pomijanie utalentowanych menedżerów, a jedynie 10 proc. firm formalnie rozlicza prezesa i dyrektora HR z jakości puli potencjalnych następców.

Na tle Europy Polska wyróżnia się wysoką dynamiką zmian kadrowych. Połowa prezesów największych spółek została pozyskana z rynku zewnętrznego, podczas gdy w Europie dominują awanse wewnętrzne, które odpowiadają za 67 proc. nominacji na stanowisko CEO. Oznacza to, że polskie firmy znacznie częściej sięgają po menedżerów spoza własnych struktur.

Polscy menedżerowie szybciej dochodzą także do najwyższych stanowisk. Średnio potrzebują na to 7,1 roku, podczas gdy europejska średnia wynosi 9,2 roku. Krótszy jest również okres sprawowania funkcji prezesa – w Polsce trwa średnio 4,6 roku, a w Europie ponad 6,5 roku.

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Badanie pokazuje także specyfikę polskiego rynku przywództwa. Tylko 5 proc. prezesów największych spółek awansowało bezpośrednio z funkcji dyrektora finansowego (CFO), podczas gdy średnia europejska wynosi 22 proc. Jednocześnie 15 proc. CEO stanowią założyciele lub współzałożyciele firm, wobec 3,6 proc. w Europie. Rynek pozostaje przy tym stosunkowo jednorodny – osoby innej narodowości zajmują 10 proc. stanowisk prezesów, a kobiety odpowiadają za zaledwie 5 proc. funkcji CEO w największych polskich spółkach.