Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 07:32

Rozejm Izrael–Liban przedłużony. Wciąż nie wiadomo, co z rozejmem USA–Iran

Prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie rozejmu między Izraelem a Libanem o trzy tygodnie. Obiecał też Libanowi pomoc w walce z Hezbollahem. Dalej nie wiadomo jednak, co stanie się z rozejmem między USA a Iranem.

„USA będą współpracować z Libanem, by pomóc mu w obronie przed Hezbollahem. Zawieszenie broni między Izraelem i Libanem będzie przedłużone o TRZY TYGODNIE” – ogłosił w czwartek w nocy Donald Trump w serwisie Truth Social po spotkaniu z ambasadorami Izraela i Libanu w Stanach Zjednoczonych.

Amerykański prezydent liczy na wspólne spotkanie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i prezydentem Libanu Josephem Aounem. Do szczytu ma dojść w ciągu najbliższych trzech tygodni, a więc jeszcze przed końcem rozejmu.

Administracja Donalda Trumpa zapewnia, że jej celem jest doprowadzenie do trwałego pokoju między oboma państwami. Do pierwszej rundy rozmów Izrael–Liban doszło 14 kwietnia, a po dwóch dniach Stany Zjednoczone ogłosiły 10-dniowy rozejm. Były to pierwsze bezpośrednie rozmowy na tak wysokim szczeblu od 1993 r. – Izrael i Liban nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych.

Obecny konflikt Izraela i Libanu to efekt trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie. Terrorystyczna organizacja Hezbollah opowiedziała się bowiem po stronie Iranu, atakując Izrael. W odpowiedzi Jerozolima zarządziła ataki na cele w Libanie oraz zajęcie terytoriów w południowym Libanie, celem – jak zapewnia – ochrony ludności północnego Izraela. Ma tam powstać strefa buforowa, czemu sprzeciwiają się władze Libanu, ale też Hezbollah. Libański rząd chciał rozbrojenia Hezbollahu, jednak jest zbyt słaby, by do tego doprowadzić.

Przeczytaj więcej: Jak wojna z Iranem rozlała się na Liban. Geneza konfliktu Izrael-Hezbollah

Rozejm USA–Iran wciąż pod znakiem zapytania

Tymczasem Waszyngton wciąż czeka na irańską odpowiedź ws. propozycji pokojowej. We wtorek, przed zakończeniem rozejmu, prezydent USA ogłosił przedłużenie zawieszenia broni do czasu przesłania przez Teheran stanowiska.

Teheran ma być podzielony na dwa stronnictwa, które toczą intensywną debatę co do dalszych kroków. Pierwsze chce kontynuacji rozmów celem zawieszenia broni i osiągnięcia trwałego porozumienia. Z kolei drugie sprzeciwia się prowadzeniu rozmów, dopóki Amerykanie nie zaprzestaną blokady irańskich portów.

Biały Dom zapewnia, że nie wyznaczył Teheranowi ostatecznego terminu odpowiedzi. Nie wiadomo więc, kiedy irańskie władze prześlą swoją odpowiedź ani kiedy dojdzie do kolejnej rundy rozmów.

W efekcie żegluga przez cieśninę Ormuz – którą płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG – jest niemal sparaliżowana od początku wojny. Choć w ubiegłym tygodniu obie strony uzgodniły jej otwarcie w piątek, to już w sobotę Iran zamknął ją ponownie. Powodem jest blokada irańskich portów przez marynarkę wojenną USA, którą Teheran uważa za „rażące naruszenie” rozejmu i „hipokryzję”. Donald Trump nakazał jednak jej utrzymanie.

Źródło: PAP, XYZ

Iran: otwarcie Ormuzu niemożliwe, bo USA naruszają rozejm
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń". Notowania GPW 22 kwietnia 2026 r.
Po południu WIG20 zmierzał do odnotowania spadku przekraczającego 0,5 proc. Na plus z największych spółek wyróżniał się CD Projekt – zyskiwał 4 proc. W ocenie Mariusza Adamiaka, dyrektora biura…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Warszawska giełda wśród najsłabszych w Europie. Notowania GPW 23 kwietnia 2026 r.
Warszawska giełda była w czwartek po południu na drodze do jednego z najsłabszych wyników dnia w Europie. Główne indeksy spadały o ok. 1,2–1,3 proc. Rynek ciągnęły w dół m.in. banki, z których…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
800+ na 10 i więcej dzieci. Jak wygląda system opiekunów tymczasowych dla Ukraińców
Obywatele Ukrainy wymieniają się informacjami, gdzie znaleźć fikcyjnego opiekuna dla dzieci. Często oddają mu całe 800+, byleby ich potomstwo mogło uczyć się w Polsce. Część opiekunów pobiera…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
9 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (kwiecień 2026 r.)
Oprocentowanie kont oszczędnościowych nie spada. Banki utrzymują warunki najlepszych ofert. Co najważniejsze, oprócz stawki, bez zmian pozostawiają też pozostałe zasady, dotyczące limitów wpłaty i…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Domański: drugiej elektrowni jądrowej państwo nie sfinansuje. „W budżecie nie ma na to miejsca”
Polska stoi przed kolejnym atomowym wyzwaniem, ale tym razem rachunek nie będzie już tak prosty do pokrycia. Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, otwarcie przyznaje, że budżet nie…
22.04.2026