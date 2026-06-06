Rozpoczął się finał French Open. Pierwszy gem dla Mirry Andriejewej

Rozpoczął się finał French Open. Maja Chwalińska walczy o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju z Rosjanką Mirrą Andriejewą. Pierwszego gema wygrała Rosjanka.

Żadna z finalistek nie ma jeszcze na koncie triumfu w imprezie takiej rangi.

Maja Chwalińska do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Awans do finału oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy będzie 21. Jeśli sięgnie po tytuł to wskoczy na 14. miejsce.

Jest czwartą polską tenisistką, która występuje w finałowym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą – jeszcze przed II wojną światową – była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, choć obie zrobiły to bez powodzenia. Potem po sześć tytułów – z czego cztery w Paryżu – sięgnęła Iga Świątek. Teraz swoją szansę ma Maja Chwalińska.

Niezależnie od wyniku 24-latka wyjedzie ze stolicy Francji jako sensacja.

Źródło: PAP, XYZ