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06.06.2026 15:37

Rozpoczął się finał French Open. Pierwszy gem dla Mirry Andriejewej

Rozpoczął się finał French Open. Maja Chwalińska walczy o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju z Rosjanką Mirrą Andriejewą. Pierwszego gema wygrała Rosjanka.

Żadna z finalistek nie ma jeszcze na koncie triumfu w imprezie takiej rangi.

Maja Chwalińska do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Awans do finału oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy będzie 21. Jeśli sięgnie po tytuł to wskoczy na 14. miejsce.

Jest czwartą polską tenisistką, która występuje w finałowym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą – jeszcze przed II wojną światową – była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, choć obie zrobiły to bez powodzenia. Potem po sześć tytułów – z czego cztery w Paryżu – sięgnęła Iga Świątek. Teraz swoją szansę ma Maja Chwalińska.

Niezależnie od wyniku 24-latka wyjedzie ze stolicy Francji jako sensacja.

Źródło: PAP, XYZ

Magiczna gra Mai Chwalińskiej. W idealnym świecie byłaby rewolucja
Maja Chwalińska
Maja Chwalińska walczy o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju z Rosjanką Mirrą Andriejewą.
Fot. Matthew Stockman/Getty Images
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