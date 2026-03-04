Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
04.03.2026 15:04

RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na marcowym posiedzeniu o obniżeniu stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Tym samym główna stopa Narodowego Banku Polskiego, czyli referencyjna, wynosi 3,75 proc.

W pozostałych przypadkach poziom stóp będzie wyglądał następująco:

  • stopa lombardowa wynosi 4,25 proc.;
  • stopa depozytowa 3,25 proc.;
  • stopa redyskontowa 3,80 proc.

Decyzja RPP była zgodne z konsensusem rynkowym. Poluzowanie polityki pieniężnej umożliwił spadek inflacji. Według danych GUS tempo wzrostu cen konsumentów w styczniu wyniosło 2,2 proc. rdr.

Mównica w sali konferencyjnej NBP
RPP w marcu obniżyła stopy procentowe. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie nie bez wpływu na światowe lotnictwo i turystykę
Wojna na Bliskim Wschodzie będzie mieć negatywne konsekwencje dla transportu lotniczego i podróży. Konsekwencje konfliktu będzie odczuwał cały świat prawdopodobnie na długo po jego zakończeniu.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy?
Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”
Silna, bezpieczna gospodarka oraz firmy oferujące rozwiązania światowej klasy – taki wizerunek polskiej marki technologicznej miał budować narodowy pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie. Sprawdzamy, które spółki reprezentowały polski sektor technologiczny podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej na świecie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Polska pod francuskim parasolem atomowym? Donald Tusk: Prowadzimy zaawansowane rozmowy
Stan zwiększającego się zagrożenia na świecie wymusza radykalne działania. W poniedziałek szef polskiego rządu przekazał, iż Polska prowadzi rozmowy z Francją w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Co to takiego?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
25 mld zł zysków banków do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy?
Polskie banki zarobiły w 2025 roku 48,7 mld zł, czyli najwięcej w historii. Teraz zaczyna się prawdziwa gra o podział tego tortu. Według szacunków XYZ najwięcej pieniędzy zgarnie Skarb Państwa, ale spore przelewy popłyną też za granicę. Skorzystają też oszczędzający na emeryturę.
04.03.2026