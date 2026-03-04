Pilne
04.03.2026 15:04
RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na marcowym posiedzeniu o obniżeniu stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Tym samym główna stopa Narodowego Banku Polskiego, czyli referencyjna, wynosi 3,75 proc.
W pozostałych przypadkach poziom stóp będzie wyglądał następująco:
- stopa lombardowa wynosi 4,25 proc.;
- stopa depozytowa 3,25 proc.;
- stopa redyskontowa 3,80 proc.
Decyzja RPP była zgodne z konsensusem rynkowym. Poluzowanie polityki pieniężnej umożliwił spadek inflacji. Według danych GUS tempo wzrostu cen konsumentów w styczniu wyniosło 2,2 proc. rdr.