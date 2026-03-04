RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych

Kategorie artykułu: Biznes Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli? „Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?

Kategorie artykułu: Społeczeństwo Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy? Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.