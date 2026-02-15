Rubio i Fico po rozmowach w Bratysławie: Ukraina, NATO, Iran i zakup kolejnych F-16

Sekretarz stanu USA Marco Rubio i premier Słowacji Robert Fico podsumowali w niedzielę w Bratysławie wspólne rozmowy na konferencji prasowej. Dyskutowali m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą, relacjach USA z Iranem i Syrią, przyszłości NATO oraz współpracy wojskowej i energetycznej.

Konferencja odbyła się w niedzielę w Bratysławie i dotyczyła bieżących wyzwań bezpieczeństwa oraz relacji transatlantyckich. Rubio i Fico odnieśli się do polityki USA wobec Iranu, roli Europy w NATO, a także do kwestii bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że prezydent Donald Trump „preferuje dyplomację” w relacjach z Iranem. Jak wyjaśnił, obecność sił USA w regionie ma jeden cel – ochronę amerykańskich wojsk wobec potencjalnych zagrożeń. Dodał, że stanowisko Waszyngtonu wynika z oceny ryzyka dla sił USA na Bliskim Wschodzie.

Rubio odniósł się także do sprawy rosyjskiego opozycjonisty Alexey Navalny. Oświadczył, że nie ma podstaw, by kwestionować ustalenia kilku rządów europejskich, według których Navalny został otruty rzadką toksyną pochodzenia zwierzęcego. Określił te doniesienia jako „niepokojące”, zaznaczając, że USA są świadome raportów wywiadowczych w tej sprawie.

W kwestii NATO Rubio stwierdził, że Biały Dom chce, aby Europa zmniejszała swoją zależność od amerykańskiej siły, podkreślając jednocześnie, że USA nie oczekują, by Europa była „wasalem”. Dodał, że Waszyngton nie czuje się zagrożony wzrostem zdolności Sojuszu, o ile rozwój ten odbywa się we współpracy z USA, a nie w oderwaniu od nich.

Premier Słowacji poinformował, że Bratysława chce kupić dodatkowo cztery myśliwce F-16. Obecnie na Słowację trafiają samoloty z wcześniej zamówionej partii 14 maszyn. Fico ocenił, że obrona słowackiej przestrzeni powietrznej przez sojuszników z Polski, Czech i Węgier jest wstydliwa dla państwa stawiającego na suwerenność.

Fico potwierdził również zainteresowanie współpracą z amerykańską firmą Westinghouse przy budowie elektrowni jądrowej oraz zadeklarował gotowość udziału w ewentualnych wspólnych rozmowach państw Grupy Wyszehradzkiej z USA o współpracy energetycznej. Premier zaproponował też pomoc Słowacji w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą, wskazując na chęć aktywnego zaangażowania Bratysławy w działania dyplomatyczne.

Źródło: PAP, CNN