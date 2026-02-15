Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.02.2026
NEWSROOM XYZ
15.02.2026 16:23

Rubio i Fico po rozmowach w Bratysławie: Ukraina, NATO, Iran i zakup kolejnych F-16

Sekretarz stanu USA Marco Rubio i premier Słowacji Robert Fico podsumowali w niedzielę w Bratysławie wspólne rozmowy na konferencji prasowej. Dyskutowali m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą, relacjach USA z Iranem i Syrią, przyszłości NATO oraz współpracy wojskowej i energetycznej.

Konferencja odbyła się w niedzielę w Bratysławie i dotyczyła bieżących wyzwań bezpieczeństwa oraz relacji transatlantyckich. Rubio i Fico odnieśli się do polityki USA wobec Iranu, roli Europy w NATO, a także do kwestii bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że prezydent Donald Trump „preferuje dyplomację” w relacjach z Iranem. Jak wyjaśnił, obecność sił USA w regionie ma jeden cel – ochronę amerykańskich wojsk wobec potencjalnych zagrożeń. Dodał, że stanowisko Waszyngtonu wynika z oceny ryzyka dla sił USA na Bliskim Wschodzie.

Rubio odniósł się także do sprawy rosyjskiego opozycjonisty Alexey Navalny. Oświadczył, że nie ma podstaw, by kwestionować ustalenia kilku rządów europejskich, według których Navalny został otruty rzadką toksyną pochodzenia zwierzęcego. Określił te doniesienia jako „niepokojące”, zaznaczając, że USA są świadome raportów wywiadowczych w tej sprawie.

W kwestii NATO Rubio stwierdził, że Biały Dom chce, aby Europa zmniejszała swoją zależność od amerykańskiej siły, podkreślając jednocześnie, że USA nie oczekują, by Europa była „wasalem”. Dodał, że Waszyngton nie czuje się zagrożony wzrostem zdolności Sojuszu, o ile rozwój ten odbywa się we współpracy z USA, a nie w oderwaniu od nich.

Premier Słowacji poinformował, że Bratysława chce kupić dodatkowo cztery myśliwce F-16. Obecnie na Słowację trafiają samoloty z wcześniej zamówionej partii 14 maszyn. Fico ocenił, że obrona słowackiej przestrzeni powietrznej przez sojuszników z Polski, Czech i Węgier jest wstydliwa dla państwa stawiającego na suwerenność.

Fico potwierdził również zainteresowanie współpracą z amerykańską firmą Westinghouse przy budowie elektrowni jądrowej oraz zadeklarował gotowość udziału w ewentualnych wspólnych rozmowach państw Grupy Wyszehradzkiej z USA o współpracy energetycznej. Premier zaproponował też pomoc Słowacji w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą, wskazując na chęć aktywnego zaangażowania Bratysławy w działania dyplomatyczne.

Źródło: PAP, CNN

Po Monachium. W trakcie niszczenia
Rubio i Fico na konferencji prasowej na tle flag państwowych
Konferencja odbyła się w niedzielę w Bratysławie i dotyczyła bieżących wyzwań bezpieczeństwa oraz relacji transatlantyckich. Fot. Zuzana Gogova/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Co możemy kupić z funduszu SAFE. Czy polski przemysł może skorzystać na unijnych środkach?
Awantura o SAFE osiąga swój szczyt. W piątek rządowy projekt ustawy przeszedł przez sejm. Po pracach senatu projekt trafi na biurko prezydenta. Co zrobi Karol Nawrocki?
13.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Deklaracje to za mało. Dlaczego pool jądrowy musi być precyzyjny jak reaktor?
W Choczewie zakończył się właśnie pierwszy etap prac przygotowawczych do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W tym samym czasie w Warszawie polski sektor ubezpieczeniowy próbuje stworzyć pool, który podzieli ryzyko między poszczególnych graczy. Projekt jest wprawdzie dość zaawansowany, ale najtrudniejsze rozmowy – o docelowym modelu funkcjonowania, rzeczywistym podziale ryzyka i zasadach współpracy – dopiero się rozstrzygają. To drugi artykuł z cyklu „W drodze do poolu atomowego”, poświęconego jednej z najważniejszych inicjatyw w historii sektora ubezpieczeniowego.
13.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Francja jak Polska lat 90.? Co cztery minuty znika samochód
W Polsce lat 90. kradzież samochodu była niemal symbolem transformacji: giełdy, „dziuple”, eksport na Wschód, mafijne szlaki przez porty i granice. Dziś podobne zjawiska wracają – tyle że w cyfrowym wydaniu – nad Sekwaną.
14.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Po Konferencji w Monachium. W trakcie niszczenia
Coroczna Konferencja Bezpieczeństwa zwraca w ostatnich latach coraz większą uwagę elit i mediów, albowiem nasza obecna rzeczywistość zmieniła się w stosunku do poprzednich dekad. Zamiast radosnej w swej wymowie globalizacji, wielostronnej integracji i otwartych rynków mamy na agendzie ich przeciwieństwa. To izolacjonizm, protekcjonizm, taryfy, cła, a nawet deglobalizacja. Hasłem obecnej epoki nie jest już dawne „gospodarka, głupcze”. Zostało zastąpione przez nowe: „bezpieczeństwo, głupcze”.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Królestwo tkanin. Alicja Wyszogrodzka, czyli kobieta, która zaprojektowała PRL
Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni to wydarzenie, które trzeba nie tylko zobaczyć, ale przeżyć. Bo dostajemy nie tylko przegląd wzorów, ale materialną lekcję naszej kultury wizualnej, opowieść o tym, jak wzornictwo codzienności potrafiło wpływać na życie społeczne i estetyczne Polaków w drugiej połowie XX wieku.
14.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Od Miszalskiego do Tuska? Referendum w Krakowie jako sygnał ostrzegawczy
Kraków zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta z Koalicji Obywatelskiej. Czy kłopoty Aleksandra Miszalskiego to zapowiedź utraty władzy przez Donalda Tuska w 2027 roku?
13.02.2026