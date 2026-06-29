Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.06.2026
NEWSROOM XYZ
29.06.2026 12:16

Ruch pociągów towarowych wstrzymany. Powodem upały

W godz. 13–19 w poniedziałek zostanie wstrzymany ruch pociągów towarowych – podało Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest priorytetyzacja ruchu pasażerskiego. Z powodu upałów rano odwołano prawie 130 pociągów.

W godz. 13–19 wstrzymany zostanie ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie” – ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury.

Resort tłumaczy ten ruch „trudną sytuacją pogodową” i koniecznością „ograniczenia utrudnień w ruchu pociągów”. Kolejnym krokiem zaradczym jest honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach Polregio oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w pociągach Kolei Mazowieckich.

Z powodu wysokich temperatur dochodziło do deformacji torów lub zakłóceń w działaniu sieci trakcyjnej. O awariach spółki PKP informują od soboty. Do godz. 11 w poniedziałek przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów.

Utrudnienia dotknęły jednak nie tylko transport kolejowy – na warszawskim Lotnisku Chopina pękła nawierzchnia pasa startowego.

Padł historyczny rekord ciepła w Polsce
Na zdjęciu pociąg towarowy i droga widziane z lotu ptaka.
W godz. 13–19 w poniedziałek zostanie wstrzymany ruch pociągów towarowych – podało Ministerstwo Infrastruktury.
Fot. DariuszPa, GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Branża transportowa w kryzysie. DSV Road: koszty paliwa uderzają w przewoźników
Transport znalazł się w kryzysie – każdy kwartał przynosi kolejne rekordy upadłości polskich firm. Sytuacja pogarsza się wraz ze wzrostem cen paliw. – Ma to duże przełożenie na stawki końcowe dla…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Krym stał się wyspą, na której wkrótce nie będzie nic
U progu sezonu urlopowego okupowany przez Rosję Krym przypomina nie luksusowe Lazurowe Wybrzeże, lecz raczej Koreę Północną – kraj zmagający się z brakami prądu, wody i podstawowych towarów na…
27.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Społeczeństwo
Youthwashing, czyli PR na młodych. „Większość firm robi to nieświadomie”
„Fotogeniczne” spotkania, pozorny dialog czy bezowocne obrady to tylko niektóre przykłady youthwashingu. Mało kto jednak słyszał o tym zjawisku. I na tym polega problem, bo – jak wynika z raportu…
27.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wśród inwestorów rosną nastroje pesymistyczne. Notowania GPW 26 czerwca 2026
Piątkowa sesja zakończyła się spadkami. Wśród blue chipów rosły tylko dwie spółki. Do tego analitycy ostrzegają, że rosną nastroje niedźwiedzie wśród inwestorów.
26.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
5 plag polskiej debaty podatkowej
Nieprecyzyjne pomysły, mnożenie wyjątków, brak oceny wcześniejszych reform, niejasne cele i pomijanie kosztów dla budżetu – to główne problemy polskiej debaty podatkowej, widoczne zarówno w nowych,…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Państwowe spółki mają finansować startupy naukowców. „Nie może robić tego tylko resort nauki” (WYWIAD)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć fundusz wspierający firmy zakładane przez naukowców, do którego miałyby dokładać się spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prof. Maria Mrówczyńska…
29.06.2026