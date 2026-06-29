Ruch pociągów towarowych wstrzymany. Powodem upały

W godz. 13–19 w poniedziałek zostanie wstrzymany ruch pociągów towarowych – podało Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest priorytetyzacja ruchu pasażerskiego. Z powodu upałów rano odwołano prawie 130 pociągów.

„W godz. 13–19 wstrzymany zostanie ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie” – ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury.

Resort tłumaczy ten ruch „trudną sytuacją pogodową” i koniecznością „ograniczenia utrudnień w ruchu pociągów”. Kolejnym krokiem zaradczym jest honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach Polregio oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w pociągach Kolei Mazowieckich.

Z powodu wysokich temperatur dochodziło do deformacji torów lub zakłóceń w działaniu sieci trakcyjnej. O awariach spółki PKP informują od soboty. Do godz. 11 w poniedziałek przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów.

Utrudnienia dotknęły jednak nie tylko transport kolejowy – na warszawskim Lotnisku Chopina pękła nawierzchnia pasa startowego.