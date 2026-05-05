Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 20:02

Rumen Radew sformuje nowy rząd w Bułgarii

Prezydent Bułgarii Iliana Jotowa ogłosiła we wtorek, że zwycięzca niedawnych wyborów parlamentarnych Rumen Radew sformuje nowy rząd. Gabinet może zostać przedstawiony w czwartek i zatwierdzony przez parlament w piątek.

W czwartek po południu prezydent ma formalnie powierzyć misję utworzenia nowego rządu ugrupowaniu Postępowa Bułgaria. To formacja byłego prezydenta Rumena Radewa, która w wyborach z 19 kwietnia zdobyła 131 miejsc w 240-osobowym parlamencie, czyli większość bezwzględną.

Czytaj również: Partia eksprezydenta Bułgarii wygrała w cuglach

Partia już wcześniej ogłosiła, że Radew będzie jej kandydatem na premiera i zapewniła, że ma skład nowego rządu. W piątek nowy gabinet mógłby zostać zatwierdzony przez parlament i zaprzysiężony.

Radew szedł do wyborów pod hasłami walki z oligarchią i stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Ten emerytowany generał lotnictwa jest uznawany za polityka o konserwatywnym i eurosceptycznym podejściu. Sprzeciwiał się przekazywaniu bułgarskiej broni Ukrainie, chociaż zadeklarował, że nie będzie wstrzymywał pomocy dla tego państwa na poziomie Unii Europejskiej.

Bułgaria jest od lat pogrążona w kryzysie politycznym. Kwietniowe wybory były ósmymi wyborami parlamentarnymi w ciągu ostatnich pięciu lat. Przez te lata żadna partia nie była w stanie stworzyć stabilnych rządów, ponieważ nie miała większości bezwzględnej lub nie potrafiła zbudować stabilnej koalicji.

Źródło: PAP

Nietypowy sojusz postkomunistów i skrajnej prawicy obalił proeuropejski rząd Rumunii
Rumen Radew, były prezydent Bułgarii, obecnie lider nowej koalicji Postępowa Bułgaria.
Radew szedł do wyborów pod hasłami walki z oligarchią i stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Fot. Omar Marques/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sprawdzamy program lojalnościowy PKP IC. „Odsuwa w czasie obiecaną nagrodę”
PKP Intercity z końcem kwietnia uruchomiło długo wyczekiwany program lojalnościowy, który od razu znalazł się w ogniu krytyki. – Żeby móc odebrać darmowy bilet warty 49 zł kupiony za punkty na trasie…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kaukaz Południowy zyskuje na znaczeniu. To alternatywny korytarz transportowy i energetyczny
Kaukaz Południowy przestał być dla Europy jedynie peryferyjnym sąsiedztwem między Rosją, Turcją i Iranem. Region zyskuje na znaczeniu
03.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Orlenu biją poniedziałkowe rekordy, WIG20 wraca powyżej 3500 pkt. Dzień na GPW 5 maja 2026 r.
Wtorkowa sesja miała jasnego lidera wśród blue chipów – Orlen, którego akcje mocno podrożały drugi dzień z rzędu, osiągając nowe rekordy. WIG20 wrócił powyżej 3500 pkt, a szeroki WIG powyżej 130 000…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PZU przejmuje ukraińską spółkę MetLife. Ryzykowny ruch czy dobra okazja?
Lider polskich ubezpieczeń, grupa PZU, przejmuje innego lidera – ukraińską spółkę MetLife, która ma 50 proc. udziałów w tamtejszym rynku polis na życie. Dzięki temu nie tylko awansuje z pozycji…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Szkoły „handlują” wizerunkiem dzieci? Rząd reaguje na sharenting
Coraz więcej szkół, przedszkoli i żłobków po komunikacie wydanym przez kuratorów oświaty rezygnuje z publikacji wizerunku podopiecznych w sieci. Problem jednak w tym, że prawo nadal daje tym…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Recenzja
iX3 to najnowszy elektryczny SUV BMW. Nie do końca wszystko wyszło tak, jak powinno
BMW przedstawia nowe, elektryczne iX3. Koncern chwali się szybkim ładowaniem i potężnym zasięgiem. Rzeczywistość jednak różni się od katalogu.
03.05.2026