Rumen Radew sformuje nowy rząd w Bułgarii

Prezydent Bułgarii Iliana Jotowa ogłosiła we wtorek, że zwycięzca niedawnych wyborów parlamentarnych Rumen Radew sformuje nowy rząd. Gabinet może zostać przedstawiony w czwartek i zatwierdzony przez parlament w piątek.

W czwartek po południu prezydent ma formalnie powierzyć misję utworzenia nowego rządu ugrupowaniu Postępowa Bułgaria. To formacja byłego prezydenta Rumena Radewa, która w wyborach z 19 kwietnia zdobyła 131 miejsc w 240-osobowym parlamencie, czyli większość bezwzględną.

Partia już wcześniej ogłosiła, że Radew będzie jej kandydatem na premiera i zapewniła, że ma skład nowego rządu. W piątek nowy gabinet mógłby zostać zatwierdzony przez parlament i zaprzysiężony.

Radew szedł do wyborów pod hasłami walki z oligarchią i stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Ten emerytowany generał lotnictwa jest uznawany za polityka o konserwatywnym i eurosceptycznym podejściu. Sprzeciwiał się przekazywaniu bułgarskiej broni Ukrainie, chociaż zadeklarował, że nie będzie wstrzymywał pomocy dla tego państwa na poziomie Unii Europejskiej.

Bułgaria jest od lat pogrążona w kryzysie politycznym. Kwietniowe wybory były ósmymi wyborami parlamentarnymi w ciągu ostatnich pięciu lat. Przez te lata żadna partia nie była w stanie stworzyć stabilnych rządów, ponieważ nie miała większości bezwzględnej lub nie potrafiła zbudować stabilnej koalicji.

Źródło: PAP