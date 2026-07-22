Rusza ALA.COM. Będzie rozwijać drony i systemy rakietowe

Nowa polska spółka z sektora obronnego ALA.COM rozpoczęła działalność po uzyskaniu koncesji na produkcję i obrót uzbrojeniem oraz technologiami wojskowymi.

ALA.COM informuje, że jej systemy są projektowane z myślą o masowej produkcji, wykorzystując modułową architekturę i adaptacyjne linie wytwórcze. Rozwiązania mają spełniać standardy obowiązujące w państwach NATO, a spółka ma odpowiadać za cały cykl życia produktów – od projektu i produkcji po integrację, serwis oraz szkolenie użytkowników. Fot. mat. prasowe

Firma zapowiada rozwój systemów bezzałogowych, artylerii rakietowej i technologii precyzyjnego dalekiego rażenia z myślą o rynku krajowym i zagranicznym.

ALA.COM Sp. z o.o. oficjalnie rozpoczęła działalność 22 lipca 2026 r. w Rzeszowie po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Za projektem stoi Dawid Rożek, przedsiębiorca i założyciel fintechu ZEN.COM, który obecnie koncentruje się na rozwoju spółki działającej w sektorze obronnym.

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Firma deklaruje, że będzie rozwijać nowoczesne systemy bezzałogowe, wykorzystując doświadczenia wynikające ze współczesnych konfliktów zbrojnych, w szczególności wojny w Ukrainie. Oprócz dronów w ofercie mają znaleźć się bezzałogowe platformy nawodne, systemy precyzyjnego dalekiego rażenia oraz mobilne systemy artylerii rakietowej. Wszystkie rozwiązania mają być integrowane przez autorski system dowodzenia ALA COMMAND.

Spółka podkreśla, że jest w 100 proc. oparta na polskim kapitale, a projektowanie, rozwój i kluczowe procesy produkcyjne będą prowadzone w Polsce przy współpracy z partnerami z Unii Europejskiej i państw NATO. Według zapowiedzi przedsiębiorstwa własność intelektualna, oprogramowanie oraz kompetencje inżynierskie mają pozostawać w kraju. Firma informuje również, że jej rozwiązania będą wolne od ograniczeń ITAR (amerykańskie przepisy kontrolujące eksport i import technologii wojskowych - red.), co ma ułatwiać eksport i zwiększać niezależność użytkowników.

Portfolio ALA.COM obejmuje rodzinę bezzałogowych systemów powietrznych HUSARIA, w tym drony bojowe klasy FPV oraz dalekozasięgową amunicję krążącą, rodzinę bezzałogowych jednostek nawodnych HARPUN przeznaczonych do rozpoznania, ochrony infrastruktury krytycznej i działań bojowych, a także mobilne systemy artylerii rakietowej ALA WR-40 i ALA WR-80. Firma zapowiada również prowadzenie szkoleń dla operatorów, instruktorów i dowódców.

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ALA.COM informuje, że jej systemy są projektowane z myślą o masowej produkcji, wykorzystując modułową architekturę i adaptacyjne linie wytwórcze. Rozwiązania mają spełniać standardy obowiązujące w państwach NATO, a spółka ma odpowiadać za cały cykl życia produktów – od projektu i produkcji po integrację, serwis oraz szkolenie użytkowników.

W skład zespołu firmy weszli specjaliści związani wcześniej z polskim przemysłem obronnym i bezpieczeństwem. Wśród nich są Piotr Peksa, ekspert w zakresie materiałów wybuchowych, EOD i kontrterroryzmu oraz były ekspert ds. bezpieczeństwa Grupy ORLEN, Jan Szwedo, były prezes Huty Stalowa Wola i współtwórca programów KRAB, RAK, BORSUK i modernizacji wyrzutni LANGUSTA, a także Grzegorz Łobodziński, współzałożyciel Drone Space Valley i specjalista w dziedzinie systemów bezzałogowych.

Spółka zapowiada rozwój oferty dla Sił Zbrojnych RP, partnerów z państw NATO oraz odbiorców zagranicznych, a także informuje o wdrożeniu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) regulującego obrót towarami o znaczeniu strategicznym.