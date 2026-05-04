Rusza oferta publiczna akcji Liftero. Spółka chce pozyskać 15,5 mln zł

Liftero, polska spółka produkująca napędy do satelitów, rusza z ofertą publiczną w trybie memorandum. Firma chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w II kwartale 2026 r.

– Rozpoczynamy ofertę publiczną akcji oraz potwierdzamy plany debiutu na rynku NewConnect, otwierając kolejny etap w historii rozwoju Liftero. W ostatnich latach intensywnie pracowaliśmy nad technologią, konstruując unikalny w skali globalnej nietoksyczny napęd chemiczny, który przetestowaliśmy już w warunkach kosmicznych, uzyskując kluczowy w branży flight heritage. Co ważne, od samego początku projektowaliśmy go z myślą o przyszłej produkcji w skali pozwalającej obsłużyć klientów konstelacyjnych, dostarczając im dziesiątki naszych systemów BOOSTER rocznie. W celu osiągnięcia takich zdolności zamierzamy pozyskać fundusze od inwestorów, którzy w zamian otrzymają ekspozycję na kolejny unikalny podmiot z szybko rosnącego sektora kosmicznego i będą mogli uczestniczyć w dalszym wzroście Liftero – tłumaczy Tomasz Palacz, CEO Liftero.

Spółka zaoferuje nie więcej niż 500 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C. Ich cena emisyjna zostanie ustalona na początku maja w oparciu o wyniki budowy księgi popytu. Przyjmowanie zapisów potrwa do 13 maja, a ich przydział – do 19 maja. Potem w ciągu czterech do sześciu tygodni nastąpi rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Liftero. Same akcje trafią na giełdę dwa do trzech tygodni od wpisu w KRS. Doradcą finansowym firmy jest cc group, a głównym menedżerem oferty Trigon Dom Maklerski S.A.

Firma Liftero stworzyła autorski system napędowy BOOSTER

Liftero to twórca autorskiego chemicznego systemu napędowego BOOSTER. To rozwiązanie przeznaczone dla satelitów o wadze od 30 do 500 kg. Pierwszy system trafił na orbitę w marcu 2025 r. i do dziś pracuje zgodnie z założeniami.

– Widzimy rosnące zainteresowanie chemicznymi napędami opartymi o nietoksyczne materiały pędne, w tym opracowanym przez nas systemem BOOSTER. W marcu informowaliśmy o zawarciu kontraktu z klientem z Indii na dostarczenie dwóch takich systemów wyposażonych w ponad 10 silników, a nasz pipeline ofert przedstawionych lub przygotowywanych w odpowiedzi na zapytania potencjalnych klientów wynosi obecnie ok. 115 mln euro, rosnąc przez ostatnie pół roku ponad trzykrotnie. Dzięki innowacjom w naszym produkcie, standaryzacji komponentów i usprawnieniu procesów, jesteśmy w stanie dostarczać systemy do klienta w ciągu ok. sześciu do dziewięciu miesięcy, podczas gdy standardem rynkowym jest czas ok. 12–36 miesięcy. To daje nam istotną przewagę na rynku i pokazuje rosnącą gotowość do obsługi coraz większego wolumenu kontraktów – mówi Przemysław Drożdż, COO Liftero.

W marcu 2026 r. firma zawarła kontrakt z indyjską spółką OrbitAID na dwa takie systemy, mające łącznie ponad 10 silników. Ten kontrakt zapewni Liftero przychody wyższe niż w całym 2025 r.