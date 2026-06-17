Rusza posiedzenie Sejmu. Na liście spraw m.in. windfall tax, dopłaty do składek ZUS dla artystów i ustawa antymobbingowa

Ruszyło kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie mają na liście takie sprawy, jak pierwsze czytanie podatku od nadzwyczajnego zysku spółek paliwowych. Zajmą się też rządową ustawą o dopłatach do składek emerytalnych dla części artystów oraz ustawą antymobbingową.

Zmiany w opłatach dla KNF i windfall tax

W środę posłowie zajmą się drugim czytaniem rządowego projektu o zmianach regulujących wnoszenie opłat za zezwolenia, wydawanie zgód oraz wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Odbędzie się też pierwsze czytanie ustawy o windfall tax, czyli o nadzwyczajnym zysku koncernów paliwowych w 2026 r., spowodowanym kryzysem na rynku paliw w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Stawka podatku wyniesie 60 proc. (początkowo planowano 75 proc.). Zapłacą go firmy, które od 1 marca do 31 grudnia 2026 r. będą producentami lub sprzedawcami paliw. Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej. Rokiem referencyjnym będzie rok obrotowy zakończony przed 1 marca 2026 r. Opodatkowaniu podlegać ma nadwyżka ponad 20 proc. wzrostu przychodów. Zdaniem resortu finansów zyski przyniosą 4 mld zł, z czego 3,8 mld zł firmy zapłacą w 2026 r. Drugie czytanie projektu zaplanowane jest na czwartek.

Natomiast w środę posłowie zajmą się też rządowym projektem, który zakłada przywrócenie możliwości korzystania z podatku tonażowego przez przedsiębiorców żeglugowych. Ponadto nowe przepisy przewidują zwolnienie dochodów marynarzy z podatku PIT niezależnie od obywatelstwa oraz liczby dni przepracowanych w roku, a także rozwiązanie problemu zaopatrywania statków w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Nowelizacja ustaw o grach hazardowych, wolontariacie i ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych. Chodzi o ograniczenie formalności tych organizacji oraz ustanowienie 24 kwietnia Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sejm przeprowadzi też drugie czytanie ustawy o ochronie praw nabywcy mieszkania, przygotowanej przez Polskę 2050. Ma ona zapewnić spójny sposób udostępniania danych przez deweloperów na rządowym portalu.

Izba przeprowadzi też drugie czytanie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Projekt przygotowany przez posłów Polski 2050. Celem projektu jest zapewnienie jednolitego i spójnego sposobu udostępniania danych przez deweloperów w portalu dane.gov.pl prowadzonym przez ministra cyfryzacji.

Posłowie przeprowadzą też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji. Rząd chce bowiem zlikwidować ubezwłasnowolnienia i wprowadzić nowy system wsparcia.

Następnie Sejm będzie pracował nad projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Projekt przygotowany przez posłów KO ma umożliwić właścicielom gruntów rolnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r. przywrócenie właściwości produkcyjnych gleb przez usprawnienie i przyspieszenie procesu rekultywacji gruntów. W przypadku gdy będzie to zbyt kosztowne, ustawa proponuje zmianę lokalizacji gruntów właścicieli prywatnych na lokalizację, gdzie znajdują się obecnie grunty Skarbu Państwa.

Krajowa Sieć Onkologiczna oraz wsparcie dla artystów

W czwartek Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. M.in. ma to uprościć obowiązki administracyjne szpitali, wprowadzi też elektroniczną kartę diagnostyki oraz sprawi, że to NFZ będzie monitorował jakość opieki.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.

Projekt dotyczy określenia niezbędnych uprawnień dla ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz Agencji do pozyskiwania i przetwarzania szczegółowych danych o wynagrodzeniach powiązanych z konkretnym numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.

Politycy zajmą się też kontrowersyjnym projektem dotyczącym artystów o najniższych i nieregularnych dochodach. Ustawa zakłada, że dostaną oni dopłaty do składek ZUS, będą też mogli korzystać z urlopów macierzyńskich oraz ze świadczeń chorobowych.

Kolejne rządowe projekty ustaw to zmiany w prawie bankowym oraz w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Pierwsza z nich zakłada zmiany w zasadach powoływania zarządów dużych banków. Da też ona KNF nowe uprawnienia nadzoru nad istotnymi transakcjami banków. Ureguluje także zasady działania banków spoza UE. Drugi projekt ograniczy część obowiązków administracyjnych firm, jak choćby naliczanie odsetek od VAT przy imporcie w sytuacjach, gdy opóźnienie płatności jest niezależne od podatnika.

W piątek Sejm zajmie się ustawą antymobbingową

W piątek Sejm zajmie się nowelizacją Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania cywilnego, czyli ustawą antymobbingową.

Rządowa definicja zakłada, że mobbingiem będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy. Działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Uniezależniono również uznanie za mobbing od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku. Za mobbing będzie się też uznawać nakazywanie lub zachęcanie do takich zachowań.

Firma nie będzie jednak ponosiła odpowiedzialności, jeśli skutecznie organizowała prewencję antymobbingową, a do tego to nie przełożony mobbingował ofiarę. W takich przypadkach ofiara może jednak dochodzić zadośćuczynienia od sprawcy.

Inny projekt KO zabrania też używania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych niezgodnie z ich klasyfikacją. Daje też możliwość samorządom, by ustaliły 31 grudnia i 1 stycznia jako dni, w których zakaz używania fajerwerków nie będzie obowiązywać.

Pierwsze czytania trzech poselskich projektów

Na zakończenie posiedzenia Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytania trzech poselskich projektów ustaw. Pierwszy – Konfederacji – zakłada zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przemyt ludzi w przypadku sprawców, którzy robią to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Drugi projekt, który przygotował PiS, przewiduje uchylenie przepisów, które ustanowiły po stronie pracodawców obowiązek stosowania w ogłoszeniach o pracę neutralności pod względem płci w zakresie nazw stanowisk pracy oraz treści ogłoszeń o naborze na stanowiska. Trzeci projekt zaś – autorstwa PSL – zakłada m.in. wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia instytucji szpitala wiodącego w regionie, którego zadaniem jest koordynacja opieki szpitalnej na obszarze obejmującym wiele szpitali powiatowych.