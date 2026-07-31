Ruszyło „Rozwój + Wy”. Morawiecki: wkroczyliśmy na nowe tory, na nową drogę

Ruszyło wydarzenie „Rozwój + Wy". To spotkanie stowarzyszenia „Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego z sympatykami tej inicjatywy.

Ruszyło spotkanie Mateusza Morawieckiego i jego ludzi ze swoimi sympatykami. PAP/Paweł Supernak

– Jeśli zgromadziła was tutaj ta właśnie wiara w Polskę, to jesteście we właściwym miejscu. Stowarzyszenie „Rozwój Plus" jest dla was właściwym miejscem również. Wkroczyliśmy na nowe tory, na nową drogę i będziemy nią szli odważnie – mówił Mateusz Morawiecki, otwierając spotkanie.

– Polska musi wkraczać na nowe ścieżki, bo świat, który do tej pory znaliśmy, odchodzi w przeszłość. Albo znajdziemy drogę, albo sami musimy wytyczyć tę drogę w przyszłość. Dobrą przyszłość, wspaniałą przyszłość – dodał.

– Historia nie nagradza tych, którzy kulą uszy po sobie, którzy się podporządkowują innym, którzy pozwalają się klepać po plecach, a nie próbują znaleźć dobrej ścieżki rozwoju w tym gąszczu, w tej dżungli nowych zasad. Przecież nie byliśmy państwem, narodem, które miało najwięcej pieniędzy, największe terytorium, najwięcej ludzi w ówczesnym świecie, w Europie, najwięcej kapitału. Byliśmy najwięksi wtedy, kiedy mieliśmy odwagę w sercach – stwierdził.

Morawiecki: jednym z największych zagrożeń jest utrata wiary w Polskę

Wezwał, by pozostawić za sobą „pewne spory, które tracą na znaczeniu". Według niego, stają się one „coraz bardziej »sporami z życia chrząszczy«, a coraz mniej aktualnymi odpowiedziami na wielkie wyzwania, które wyłaniają się na horyzoncie lub które już tutaj są".

Zdaniem Morawieckiego największe zagrożenie dla Polski to nie jest tylko Rosja czy demografia. – Największym zagrożeniem jest utrata wiary, wiary w sens, wiary w przyszłość, wiary w Polskę – powiedział. Dodał, że zagrożeniem tym jest też „wprzęgnięcie polskiej racji stanu w cudze interesy".

Jego zdaniem, problemem jest też „brak zdolności do zrozumienia, przeniknięcia zasad współczesnego świata". – One się zmieniły na naszych oczach i idą w poprzek nauki, wiedzy, gospodarki, społeczeństwa, życia w rodzinie. Musimy je zrozumieć, opakować i użyć, jak dobry dżudoka, na naszą korzyść, a nie poddać się im – podsumował.

W piątek ruszył „grill" u Morawieckiego

W piątek ruszyło bowiem wydarzenie „Rozwój + Wy", czyli zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia „Rozwój Plus" b. premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy. To tzw. „grill u Morawieckiego". Zdaniem organizatorów, to wydarzenie, które ma trwać do północy, to „dzień inspirujących rozmów, wartościowych spotkań i konkretnych pomysłów na rozwój". Ma to także być „przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać o przyszłości Polski, wymieniać doświadczenia i wspólnie tworzyć rozwiązania dla nowoczesnego państwa".

Spotkanie toczy się w cieniu rozłamu w PiS. Morawiecki, trzech europosłów, senator i 40 posłów założyło bowiem własny klub parlamentarny, który w czwartek zainaugurował działalność w Sejmie. Wcześniej nie zgodzili się podpisać „lojalki" o tym, że nie należą do żadnego stowarzyszenia.

Jarosław Kaczyński oświadczył, że każdy, kto nie podpisał oświadczenia, zrezygnował z członkostwa w PiS. We wtorek, na spotkaniu komitetu politycznego partii, władze ugrupowania postanowiły, że ostateczną decyzję podejmie rzecznik partyjnej dyscypliny, który spotka się z każdym z rozłamowców z osobna.