Klub parlamentarny Rozwój Plus zarejestrowany. Przewodniczącym Mateusz Morawiecki

Klub parlamentarny Rozwój Plus został już zarejestrowany i widnieje na sejmowej stronie. Tworzy go 40 posłów. Przewodniczącym jest Mateusz Morawiecki.

Klub parlamentarny Rozwój Plus liczy 40 posłów i 1 senatora. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Na sejmowej stronie widnieje już klub Rozwój Plus. Znalazło się w nim 40 posłów – 37 byłych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzej Gut-Mostowy, Marek Jakubiak i Agnieszka Ścigaj. W klubie parlamentarnym Rozwój Plus jest też senator Włodzimierz Bernacki.

Przewodniczącym nowego klubu jest Mateusz Morawiecki, a jego zastępcą – Łukasz Schreiber.

Dokumenty potrzebne do założenia klubu przekazano marszałkowi sejmu w środę. We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego lub złożyły je w niewłaściwej formie. Liczba pokrywa się z podawaną przez byłego premiera, który mówił o 40 posłach, 1 senatorze i 3 europarlamentarzystach.

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Sprawa trafiła do rzecznika dyscypliny partyjnej PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie. Oznacza to, że decyzja formalnie nie zapadła. Frakcja Mateusza Morawieckiego uznała jednak, że nie będzie czekać, bo o wyrzuceniu jej członków świadczą piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W piątek w Warszawie członkowie klubu Rozwój Plus przedstawią swój program. We wtorek Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych opublikował jego zarys pod hasłem „10 filarów dla Polski”.

Źródło: PAP, XYZ