Rynek AI w Polsce. Pracownicy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji

Realny wpływ sztucznej inteligencji na polski rynek IT jest ograniczony. Z raportu „Rynek sztucznej inteligencji w Polsce 2026” PMR Market Experts by Hume’s wynika, że rozwiązania oparte na AI to zaledwie kilka procent polskiego rynku IT.

Największą częścią polskiego rynku AI – jak wynika z raportu – są usługi. Stanowią one ok. 1/3 jego wartości. Dominują tam głównie projekty integracyjne i wdrożeniowe. Wzrost napędzany jest praktycznymi rozwiązaniami, jak chatboty, agenci AI czy automatyzacje. Wiele firm jest jednak wciąż na etapie eksperymentów, co kończy się wielokrotnym wdrażaniem projektów lub ich przerywaniem.

– Widzimy wyraźnie, że rynek przechodzi z fazy entuzjazmu do fazy kalkulacji. AI nie jest już hasłem strategicznym samym w sobie – staje się elementem, który musi przynieść mierzalny efekt biznesowy. Firmy, które nie potrafią powiązać wdrożeń z konkretnymi procesami i wskaźnikami, szybko weryfikują swoje podejście – komentuje Krzysztof Żelazowski, Market Data Analyst w PMR Market Experts / Hume’s Institute.

W 2025 r. najszybciej rosły wydatki na usługi IaaS oraz serwery. Mimo tego wzrostu udział tej części rynku w Polsce jest niski w porównaniu z rynkiem globalnym, gdzie dynamicznie rozwijają się centra danych i infrastruktura GPU. W Polsce brakuje takich instalacji, a moc obliczeniowa wykorzystywana jest poza granicami kraju. Zmienić to mają projekty takie jak PIAST AI Factory czy Gaia AI Factory.

PMR Market Experts by Hume’s zbadało też firmy pod kątem podejścia do AI. W porównaniu do 2024 r. zaszły wyraźne zmiany. 10,2 proc. przedsiębiorstw (wobec 11,8 proc. rok wcześniej) deklaruje pełną gotowość do wdrożenia AI. Wzrósł natomiast odsetek firm uwzględniających wykorzystanie sztucznej inteligencji bez określenia jej roli – z 31 do 35 proc.

– Największa grupa – 55,6 proc. firm – określa się jako częściowo gotowa, ale wymagająca dalszych inwestycji i przygotowań. To wzrost względem 2024 r. (52,9 proc.). Dane te pokazują, że AI coraz częściej trafia do strategii, jednak wciąż brakuje kompetencji i uporządkowanej architektury wdrożeń. Największym wyzwaniem dla 54 proc. firm jest integracja AI z istniejącymi systemami IT. Kolejne bariery to obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych (39 proc.) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników – dodaje Krzysztof Żelazowski.

Firmy coraz częściej formalizują zasady korzystania z AI przez pracowników. W 2024 r. robiło to 39 proc. przedsiębiorstw, obecnie już 55 proc. Zdaniem autorów raportu oznacza to, że firmy nie pytają już „czy korzystać”, ale „na jakich zasadach”.

Widać to także w badaniu wśród pracowników. W ciągu ostatniego roku styczność z narzędziami AI miało 75 proc. Polaków (w 2024 r. było to 57 proc.). Coraz więcej osób korzysta z płatnych wersji modeli językowych, tłumacząc to oszczędnością czasu, poprawą jakości pracy i ograniczeniem błędów. Większość badanych uważa również, że dostęp do płatnych, rozszerzonych wersji AI powinien zapewniać pracodawca.

Najnowszy raport pokazuje, jak wygląda polski rynek AI. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
