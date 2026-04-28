Rynek leasingu wzrósł o prawie 11 proc. w pierwszym kwartale 2026

Rynek leasingu wyniósł w pierwszym kwartale 2026 29,2 mld zł. To, jak wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu, oznacza wzrost o prawie 11 proc. rdr. Tymczasem wzrost całoroczny analitycy szacują na 9 proc.

Według Związku Polskiego Leasingu w tym roku wartość sfinansowanych inwestycji może wynieść 129,7 mld zł, o ile przedsiębiorstwa utrzymają stabilną aktywność inwestycyjną.

Branża zakłada jednak, że tak się stanie. Zwłaszcza że sprzyjać będzie inwestycjom kumulacja unijnego wsparcia z KPO i budżetu Wspólnoty. Eksperci szacują, że w tym roku wydatki na inwestycje z funduszy UE mogą wynieść około 182 mld zł (w ubiegłym roku było to 63 mld zł). „Tak znaczący wzrost ma stanowić silny impuls dla inwestycji prywatnych, w tym sektora MŚP, co w konsekwencji powinno pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku leasingu” – ocenił ZPL.

Jak wynika z raportu, w I kwartale – o 29 proc. rdr – wzrosło finansowanie pożyczką leasingową (wartość udzielonych pożyczek to 4,6 mld zł). Jednak dominującą formą finansowania był leasing, a wartość aktywów opłaconych w taki sposób wyniosła 24,6 mld zł (wzrost o 7,9 proc. rdr).

Co najczęściej kupowano w leasingu?

Ponad trzy czwarte sfinansowanych przez leasingodawców inwestycji stanowią pojazdy. Tylko w tym kwartale ich wartość osiągnęła 22,1 mld zł (wzrost o 12,1 proc. rdr). Finansowanie samochodów osobowych i dostawczych osiągnęło 16,5 mld zł (wzrost o 10,1 proc.).

Z kolei wartość segmentu pojazdów ciężkich wzrosła (rdr) o 19 proc. do 5,4 mld zł. Tylko w marcu dynamika segmentu pojazdów ciężkich przyspieszyła do 32 proc. rdr, z 18,6 proc. rdr w lutym. Czy ten trend się utrzyma? Zdaniem głównego ekonomisty ZPL Marcina Nieplowicza to zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Drugim segmentem po pojazdach są maszyny i urządzenia (22,3 proc. udziału). Zdaniem autorów raportu widać wyraźne jego ożywienie. Finansowanie bowiem poszło w górę o 8,8 proc. rdr do 6,4 mld zł. Spadło za to finansowanie maszyn rolniczych. Chodzi nie tylko o pogorszenie koniunktury, ale i wysoką bazę w ubiegłym roku.

Związek Polskiego Leasingu skupia 36 podmiotów obejmujących ponad 90 proc. sektora: 35 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów