28.04.2026

Rynek leasingu wzrósł o prawie 11 proc. w pierwszym kwartale 2026

Rynek leasingu wyniósł w pierwszym kwartale 2026 29,2 mld zł. To, jak wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu, oznacza wzrost o prawie 11 proc. rdr. Tymczasem wzrost całoroczny analitycy szacują na 9 proc.

Według Związku Polskiego Leasingu w tym roku wartość sfinansowanych inwestycji może wynieść 129,7 mld zł, o ile przedsiębiorstwa utrzymają stabilną aktywność inwestycyjną.

Branża zakłada jednak, że tak się stanie. Zwłaszcza że sprzyjać będzie inwestycjom kumulacja unijnego wsparcia z KPO i budżetu Wspólnoty. Eksperci szacują, że w tym roku wydatki na inwestycje z funduszy UE mogą wynieść około 182 mld zł (w ubiegłym roku było to 63 mld zł). „Tak znaczący wzrost ma stanowić silny impuls dla inwestycji prywatnych, w tym sektora MŚP, co w konsekwencji powinno pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku leasingu” – ocenił ZPL.

Jak wynika z raportu, w I kwartale – o 29 proc. rdr – wzrosło finansowanie pożyczką leasingową (wartość udzielonych pożyczek to 4,6 mld zł). Jednak dominującą formą finansowania był leasing, a wartość aktywów opłaconych w taki sposób wyniosła 24,6 mld zł (wzrost o 7,9 proc. rdr).

Co najczęściej kupowano w leasingu?

Ponad trzy czwarte sfinansowanych przez leasingodawców inwestycji stanowią pojazdy. Tylko w tym kwartale ich wartość osiągnęła 22,1 mld zł (wzrost o 12,1 proc. rdr). Finansowanie samochodów osobowych i dostawczych osiągnęło 16,5 mld zł (wzrost o 10,1 proc.).

Z kolei wartość segmentu pojazdów ciężkich wzrosła (rdr) o 19 proc. do 5,4 mld zł. Tylko w marcu dynamika segmentu pojazdów ciężkich przyspieszyła do 32 proc. rdr, z 18,6 proc. rdr w lutym. Czy ten trend się utrzyma? Zdaniem głównego ekonomisty ZPL Marcina Nieplowicza to zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Drugim segmentem po pojazdach są maszyny i urządzenia (22,3 proc. udziału). Zdaniem autorów raportu widać wyraźne jego ożywienie. Finansowanie bowiem poszło w górę o 8,8 proc. rdr do 6,4 mld zł. Spadło za to finansowanie maszyn rolniczych. Chodzi nie tylko o pogorszenie koniunktury, ale i wysoką bazę w ubiegłym roku.

Związek Polskiego Leasingu skupia 36 podmiotów obejmujących ponad 90 proc. sektora: 35 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Ponad trzy czwarte sfinansowanych przez leasingodawców inwestycji stanowią pojazdy. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Kosmiczny biznes przyspiesza
Od misji polskiego astronauty, przez wyższą składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, aż po zapowiedź uruchomienia u nas jej ośrodka – miniony rok był dla polskiego sektora kosmicznego przełomowy.…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Zielone ludziki w Kanadzie. Czy wexit jest blisko?
Właśnie ukazał się raport o „fejkowych” kanałach na YouTube, podsycających separatystyczne i proamerykańskie nastroje w Albercie. Premier Kanady Mark Carney odwołuje się do wojskowych sukcesów sprzed…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sztuczna inteligencja w arbitrażu załatwi sprawę w 40 godzin? „Sądy rozumiane jako budynek to przeżytek”
Jak sztuczna inteligencja wkroczyła do arbitrażu? Czy tradycyjne spory na sali sądowej to już przeszłosć? AI rewolucjonizuje sądownictwo.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nieruchomości komercyjne wracają do gry. Inwestorzy aktywni, ale ostrożni
Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce: nastroje inwestorów, bariery oraz kluczowe trendy i perspektywy rozwoju.
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo było najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW 27 kwietnia 2026 r.
Dziś na GPW wśród blue chipów najsłabsze było Modivo, którego kurs spadł aż o 5,5 proc. Równie źle radził sobie Mostostal. Po południu w WIG 20 rosło tylko sześć spółek, z czego jedynie Pepco o…
27.04.2026