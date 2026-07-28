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28.07.2026 19:44

Rząd chce stworzyć strategię promocji marki narodowej

Rząd przyjął we wtorek projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski – poinformowała kancelaria premiera. Pełnomocnik ma być odpowiedzialny za stworzenie strategii budowy i promocji marki narodowej oraz planu jej wdrożenia.

Tłum przechodniów z flagami Polski
Rząd przyjął projekt dotyczący ustanowienia pełnomocnika odpowiedzialnego za budowę marki narodowej Polski. Fot. PAP/Paweł Supernak

Projekt przygotowany przez resort sportu i turystyki przewiduje, że funkcję pełnomocnika pełnić będzie sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Będzie on koordynował działania administracji rządowej związane z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem spójnej marki narodowej. Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie jednolitego zarządzania marką narodową oraz skuteczniejszego budowania i ochrony wizerunku Polski w kraju i za granicą” – wskazano w komunikacie KPRM.

Pełnomocnik ma się zająć opracowaniem „projektu strategii budowy i promocji marki Polski oraz planu jej wdrożenia” oraz planu jej wdrożenia. Do jego zadań będzie również należało opracowanie księgi „Marki Polska”, czyli standardów komunikacyjnych i wizualnych oraz zasad spójnego jej wykorzystywania, a także prowadzenie działań na rzecz zwiększania rozpoznawalności Polski i wzmacniania jej wizerunku w kraju oraz za granicą.

Projekt przewiduje, że pełnomocnik będzie monitorował realizację strategii i prowadził cykliczne przegląd jej efektów. Ma się też zająć działaniami informacyjnymi i promocyjnymi wspierającymi rozwój i rozpoznawalność marki Polska.

Źródło: PAP

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