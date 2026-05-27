27.05.2026 20:15

Rząd kontynuuje rozmowy o wsparciu górnictwa

Rząd nadal pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi finansowania górnictwa węgla kamiennego, a kluczowe rozmowy obejmują zarówno Jastrzębską Spółkę Węglową, jak i cały sektor.

W Ministerstwie Finansów odbyło się już spotkanie w sprawie JSW, a w przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne, dotyczące szerzej całej branży – poinformował wiceminister energii Marian Zmarzły.

We wtorek w Ministerstwie Finansów omawiano sytuację JSW, która – jak przypomniano – prowadzi restrukturyzację i rozważa zaciągnięcie 850 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Spółka realizuje też działania oszczędnościowe, w tym porozumienie ze związkami zawodowymi z lutego dotyczące ograniczenia kosztów pracy oraz sprzedaż wybranych aktywów.

W przypadku Polskiej Grupy Górniczej oraz Południowego Koncernu Wydobywczego mowa o państwowych dopłatach do redukcji zdolności produkcyjnych, wynikających z umowy społecznej dla górnictwa z maja 2021 roku. Wsparcie obejmuje dotacje gotówkowe oraz podwyższanie kapitału, a cały proces transformacji sektora rozpisano do 2049 roku.

System wsparcia obejmuje także instrumenty osłonowe dla pracowników odchodzących z górnictwa, przewidziane w ustawie górniczej. Są to urlopy górnicze i przeróbkarskie oraz jednorazowe odprawy pieniężne (JOP) finansowane z budżetu państwa, z których korzystają pracownicy JSW, PGG i PKW.

Jak przypomniano, pierwsze osłony uruchomiono w marcu dla pracowników Węglokoksu Kraj po zakończeniu wydobycia w kopalni Bobrek pod koniec ubiegłego roku. Następnie program objął pracowników PGG i PKW, wraz z rozpoczęciem kolejnych etapów restrukturyzacji.

Dodatkowo 22 maja JSW podpisała z Ministerstwem Energii umowę dotyczącą finansowania jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników decydujących się odejść z sektora. Według wiceministra energii pierwsze odejścia pracowników miały nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Zmarzły podkreślił, że wypłata świadczeń wymaga weryfikacji – w przypadku JOP przez Agencję Rozwoju Przemysłu, a przy urlopach górniczych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaznaczył też, że w kolejnych latach, do 2030 roku, przewidziane są określone pule środków, a uruchamianie kolejnych transz zależy od dostępnego budżetu i liczby osób faktycznie odchodzących z pracy w górnictwie.

Źródło: PAP

Fot. Getty Images
