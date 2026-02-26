Rząd planuje platformę Poland Travel. Spółka ma powstać do końca roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje powołanie spółki, która stworzy internetową platformę Poland Travel promującą turystykę w Polsce. Projekt ma być realizowany wspólnie z państwowym podmiotem finansowym związanym z branżą turystyczną.

Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że do końca bieżącego roku resort chce powołać spółkę, która będzie odpowiedzialna za budowę platformy Poland Travel. Jak zaznaczył, same prace koncepcyjne już trwają, ale wymagają jeszcze uspójnienia.

Raś zapowiedział, że pierwsze elementy projektu mają zostać zaprezentowane w maju, kiedy resort przedstawi informację, jak platforma ma wyglądać w praktyce. W przyszłym roku spółka ma rozpocząć właściwą budowę Poland Travel, wykorzystując jako bazę materiały i rozwiązania wypracowane w 2025 r.

Zgodnie z założeniami Poland Travel ma działać jako nowoczesna strona internetowa zapraszająca turystów do Polski. Na platformie mają być prezentowane wszystkie certyfikowane oferty turystyczne, krajowe marki oraz produkty turystyczne. Usługodawcy będą mogli wykupywać abonamenty reklamowe, co – według wiceministra – ma zapewnić finansową samodzielność promocji turystycznej państwa.

W listopadzie 2025 r., podczas posiedzenia sejmowej podkomisji, Raś zapowiadał, że część środków z planowanej opłaty turystycznej mogłaby zostać przeznaczona na współpracę z Lokalnymi i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Celem miała być także budowa tzw. „domu marek turystycznych”, który funkcjonowałby pod nazwą Poland Travel.

Platforma ma pełnić również funkcję rządowej gwarancji jakości i bezpieczeństwa usług. Jak podkreślał wiceminister, podmioty z certyfikatem jakości miałyby umożliwiać bezpośrednie przejście do rezerwacji, choć – jak przyznał – projekt nie ma konkurować z globalnymi platformami takimi jak Booking.com. Według rządu nawet kilkuprocentowy udział bezpośrednich rezerwacji może przełożyć się na niższe ceny dla turystów.

Źródło: PAP