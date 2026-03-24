Rząd planuje w III kw. przyjąć projekt dot. wprowadzenia 3-proc. podatku cyfrowego

Rząd planuje w III kw. przyjąć projekt dotyczący wprowadzenia 3-proc. podatku cyfrowego – podatku rekompensującego od wybranych usług, które są świadczone przez największe podmioty globalne operujące na terytorium Polski – podano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

„Projekt ustawy wprowadzi podatek rekompensujący od wybranych usług, które są świadczone przez największe podmioty globalne operujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej” – napisano.

Podatnikiem podatku cyfrowego będzie podmiot lub skonsolidowana grupa do celów rachunkowości finansowej, których łączna kwota przychodów w skali światowej wykazywanych przez podmiot lub grupę w poprzedzającym okresie rozliczeniowym przekracza 1.000.000.000 euro oraz łączna kwota podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podmiot lub grupę w kraju w poprzedzającym okresie rozliczeniowym przekracza 25.000.000 zł – bez względu na ich rezydencję podatkową lub siedzibę.

Podstawą opodatkowania będzie przychód podatnika, należny lub zapłacony w okresie rozliczeniowym, z usług określonych i świadczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stawka opodatkowania będzie wynosić 3 proc.

Podatek będzie pomniejszony o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych podmiotu opodatkowanego.

Przedmiotem opodatkowania będą usługi świadczone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na:

przekazywaniu w drodze sprzedaży, licencji lub w innej odpłatnej formie zgromadzonych danych o użytkownikach, zarówno indywidualnych, jak i w ramach pakietów danych, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

umieszczaniu na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej, skierowanej do użytkowników tego interfejsu;

udostępnianiu użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego, który pozwala użytkownikom na wchodzenie w interakcje z innymi użytkownikami lub może ułatwiać dokonywanie leżących u źródła dostaw towarów lub świadczenia usług bezpośrednio między użytkownikami;

Źródło: PAP