Rząd proponuje nową płacę minimalną i stawkę godzinową. Niższe od rekomendacji MRPiPS

Rząd zaproponował wysokość najniższej krajowej i minimalnej stawki godzinowej od 2027 r. W obu przypadkach kwoty są jednak niższe niż chciał resort pracy. To jednak nie koniec, bo propozycja gabinetu trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego.

4950 zł brutto – tyle ma wynieść najniższa krajowa od 2027 r. według propozycji rządu. To wzrost o 144 zł i o 3 proc. w stosunku do obecnych 4806 zł.

Tymczasem minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć o 90 groszy do 32,30 zł.

W obu przypadkach zaproponowana podwyżka jest mniejsza niż rekomendowało to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort proponował podwyżkę o 4 proc. – do 4986 zł w przypadku pensji minimalnej i 32,60 zł dla minimalnej stawki godzinowej.

Teraz propozycja rządu trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Tam przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu będą mieli 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Do 15 września ostateczne kwoty muszą zostać podane do wiadomości publicznej. Jeśli w wyznaczonym terminie RDS nie osiągnie porozumienia, o wysokości najniższej krajowej i minimalnej stawki godzinowej zdecyduje rząd.

Rząd szacuje, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.