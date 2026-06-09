Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.06.2026
NEWSROOM XYZ
09.06.2026 17:23

Rząd proponuje nową płacę minimalną i stawkę godzinową. Niższe od rekomendacji MRPiPS

Rząd zaproponował wysokość najniższej krajowej i minimalnej stawki godzinowej od 2027 r. W obu przypadkach kwoty są jednak niższe niż chciał resort pracy. To jednak nie koniec, bo propozycja gabinetu trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego.

4950 zł brutto – tyle ma wynieść najniższa krajowa od 2027 r. według propozycji rządu. To wzrost o 144 zł i o 3 proc. w stosunku do obecnych 4806 zł.

Tymczasem minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć o 90 groszy do 32,30 zł.

W obu przypadkach zaproponowana podwyżka jest mniejsza niż rekomendowało to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort proponował podwyżkę o 4 proc. – do 4986 zł w przypadku pensji minimalnej i 32,60 zł dla minimalnej stawki godzinowej.

Teraz propozycja rządu trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Tam przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu będą mieli 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Do 15 września ostateczne kwoty muszą zostać podane do wiadomości publicznej. Jeśli w wyznaczonym terminie RDS nie osiągnie porozumienia, o wysokości najniższej krajowej i minimalnej stawki godzinowej zdecyduje rząd.

Rząd szacuje, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.

Etat, zlecenie czy własna firma? Tak pracują poszczególne zawody w Polsce
Banknoty stuzłotowe w portfelu
Obecnie płaca minimalna to 4806 zł, a minimalna stawka godzinowa – 31,40 zł.
Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Saxo Bank uruchamia AutoInvest. Automatyczne inwestowanie w giełdowe fundusze bez prowizji
Polacy coraz chętniej inwestują w fundusze ETF. Zauważył to Saxo Bank i postanowił to wykorzystać. Duńska instytucja wprowadziła na nasz rynek AutoInvest, który pozwala regularnie i automatycznie…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Publiczne sklepy zamiast wielkich sieci. Toronto testuje odpowiedź na wysokie ceny żywności
W Kanadzie wraca dyskusja o publicznych sklepach spożywczych. Toronto rozważa cztery placówki w najbiedniejszych dzielnicach, a eksperci proponują ogólnokrajową sieć, która mogłaby obniżać ceny i…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Od nowej odmiany pomidora po AI. Jak gigant spożywczy z nauką tworzy nową żywność
Grupa Maspex rozpoczyna nowe projekty B+R, do których włącza naukę. Od 2017 r. zrealizowała już setkę takich wspólnych przedsięwzięć. – Nauka musi odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze –…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Kluczowe sektory węgierskiej gospodarki funkcjonują w systemie wieloletnich koncesji. Korzystają na nich miliarderzy powiązani z Viktorem Orbánem, a państwo ponosi koszty. Nowy rząd zapowiadał…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Minuta na emocje. Europa pozna polską technologię wczesnego wykrywania stresu
Konsorcjum koordynowane przez Zenzzen EI, rozwija system analizujący w czasie rzeczywistym sygnały z organizmu i wspierający samoregulację emocji.
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skarbówka bierze się za handel w sieci. Sprzedawcy na Vinted i Facebooku dostają wezwania
Sprzedajesz na Vinted, a może prowadzisz butikowe transmisje na Facebooku? Fiskus już zapewne o tym wie. Za sprawą dyrektywy DAC7 platformy internetowe przekazują skarbówce dane podatkowe.
08.06.2026