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NEWSROOM XYZ
28.07.2026 14:58

Rząd przyjął deregulacyjną propozycję resortu cyfryzacji. Ubezpieczyciele mają dostać dostęp do rejestru PESEL

Rząd przyjął na wtorkowym posiedzeniu kilka projektów ustaw, w tym projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. To deregulacyjna propozycja resortu cyfryzacji dla firm ubezpieczeniowych. Ma umożliwić ubezpieczycielom sprawdzanie aktualności danych klientów w rejestrze PESEL.

Posiedzenie rządu RP 14 lipca 2026 r.
Rząd przyjął na wtorkowym posiedzeniu kilka projektów ustaw, w tym projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, zgodnie z którym firmy ubezpieczeniowe zyskają dostęp do rejestru PESEL. Fot. PAP/Radek Pietruszka)

O przyjętych projektach mówił po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak podał, ministrowie przyjęli m.in. projekt nowelizacji kodeksu karnego. Uwzględnia on prostsze i bardziej przejrzyste pouczenia dla świadków i pokrzywdzonych – podał Adam Szłapka.

Drugi przyjęty projekt, czyli propozycja nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, zakłada umożliwienie firmom ubezpieczeniowym sprawdzania w rejestrze PESEL, czy dane dotyczące dowodów osobistych ich klientów są aktualne – podał Szłapka.

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Danie firmom dostępu do tego rejestru ma również zmniejszyć liczbę pomyłek oraz zapobiegać próbom wyłudzeń, jest więc także korzystne dla klientów firm ubezpieczeniowych – wskazał rzecznik rządu. Nie trzeba będzie też samodzielnie informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu.

Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o rejestracji jachtów oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim. Propozycja przewiduje wprowadzenie obowiązku przeglądu wstępnego, któremu podlegać będą jednostki chcące pływać pod polską banderą. Nowela upoważni m.in. Radę Ministrów do wydania rozporządzenia wprowadzającego zakaz rejestracji określonych jednostek lub nakaz wykreślenia z rejestru. Celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa państwa „w aktualnie newralgicznej sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.

Kolejnym punktem obrad był projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jego celem jest uznanie cyfrowych kopii dokumentów za pełnoprawne dokumenty urzędowe.

Rząd przyjął też propozycję zmian w finansowaniu produkcji audiowizualnej. Projekt upraszcza zasady przyznawania wsparcia dla filmów i seriali. Chodzi o to, żeby dostęp do wsparcia finansowego był stały, a konkursy, w których można uzyskać wsparcie, mogły być organizowane częściej niż raz do roku – podał na wtorkowej konferencji Adam Szłapka.

Źródło: PAP/XYZ

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