Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.07.2026
NEWSROOM XYZ
28.07.2026 13:56

Premier zapowiada przegląd projektu o najmie krótkoterminowym. „Jeśli będzie trzeba, zrobimy autopoprawkę”

Premier Donald Tusk wezwał ministrów do przeprowadzenia przeglądu projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Chce w ten sposób rozwiać podejrzenia o lobbing. „Poszliście najmniejszą linią oporu” – powiedział do ministrów.

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 4 listopada 2025 r.
Chciałbym móc zameldować Polakom, że wszystko jest OK – mówił premier. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk zwrócił się do ministrów zaangażowanych w przygotowanie zapisów projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Rząd przyjął projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki 14 lipca, choć szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłosiła zdanie odrębne, bo jej zdaniem nie gwarantuje on wystarczającej ochrony praw mieszkańców i samorządów.

„Interesy lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowych warunkach, powinny być brane pod uwagę [...] Trudno było tutaj o konsensus między ministrami. Poszliście najmniejszą linią oporu – rozumiem to – czyli przyjęcia europejskich przepisów [...] zgodnie z naszą zasadą, że nie dobudowujemy kolejnych przepisów wtedy, kiedy przyjmujemy unijne przepisy. Ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw” – mówił premier.

Premier zapowiedział też sprawdzenie spekulacji o możliwych osobistych interesach wiceministrów zaangażowanych w przygotowanie ustawy. Chodzi o wiceministra Ireneusza Rasia, który w przeszłości handlował mikrokawalerkami, a potem sprzedał je bratu. Premier stwierdził jednak, że to „bardzo niesprawiedliwe oceny”.

– Na wszelki wypadek – tu patrzę na ministra Siemoniaka – proszę dokładnie sprawdzić, jak wyglądały poprawki, żeby to było wszystko transparentne. I będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania, i jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do rządowego projektu [...], żebyśmy mieli poczucie, że skutecznie chronimy zarówno prawa turystów [...] jak i dajemy narzędzia samorządowi, żeby mógł racjonalnie zarządzać tego typu zasobami, i chronimy prawa lokatorów wtedy, kiedy najem krótkoterminowy zamienia ich życie w koszmar – zaznaczył szef rządu.

Zaapelował do ministrów o rozwiązania uwzględniające skonfliktowane interesy przed wrześniowym posiedzeniem sejmu. To wtedy projekt ma trafić pod głosowanie.

„To nie jest proste, ale podejdźcie do tego z jak najlepszą wolą. Mamy kilkanaście dni, żeby to jeszcze raz przejrzeć i dobrze przygotować, i żeby sprawdzić wszystkie te podejrzenia o lobbing. Tu chciałbym też móc zameldować Polakom, że wszystko jest OK” – podsumował premier.

Źródło: PAP, XYZ

Najem krótkoterminowy (nie)uregulowany? Ustawa chroni gości, nie mieszkańców
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized
Kurs Żabki mocno w dół, główne indeksy na plusie. Dzień na GPW 27 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwyżkowały wszystkie główne indeksy. Ze wzrostem notowania zakończył m.in. WIG20 mimo wyraźnej przeceny Żabki.…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski proptech rośnie w siłę i szuka szans w Europie. Koniec epoki małych aplikacji
Rynek proptech wchodzi w kolejny etap rozwoju. Po latach powstawania wyspecjalizowanych, często niewielkich rozwiązań, coraz większe znaczenie zyskują integracja technologii, budowa kompleksowych…
28.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Polityka Świat
Najdłużej rządzący premierzy UE. Donald Tusk wysoko w zestawieniu
Dr Juraj Medzihorský, politolog z angielskiego Durham University przekonuje, że polska polityka przypomina piłkarski klub bez rezerw i odpowiedniej akademii.
28.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor SWPS: Państwo powinno współfinansować badania uczelni niepublicznych. Matching funds zamiast jałmużny (WYWIAD)
Na uczelnie niepubliczne, na których uczy się jedna trzecia wszystkich studentów w Polsce, przypada zaledwie 0,06 proc. publicznych wydatków na badania naukowe w szkolnictwie wyższym. – Chcemy, żeby…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Aperol Spritz najtańszy w Neapolu. Espresso w Rzymie i Lizbonie tańsze niż w Warszawie
Aperol Spritz, espresso i Bic Mac. Eksperci porównali ceny popularnych produktów w Polsce na tle innych krajów.
26.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem produkcji drobiu w UE. „W Afryce i Azji chcemy budować markę Polish poultry"
– W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska trzykrotnie zwiększyła potencjał produkcyjny, a eksport dziesięciokrotnie. Chcielibyśmy, aby polski drób był jeszcze bardziej rozpoznawalny – mówi Dariusz…
28.07.2026