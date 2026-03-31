31.03.2026 15:15

Rząd przyjął projekt ustawy o systemach AI

Rząd przyjął projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji (AI) przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji – poinformował wicepremier i szef resortu Krzysztof Gawkowski.

„Dajemy przedsiębiorcom stabilne i sprzyjające warunki do rozwoju innowacji. Obywatele zyskują realny wpływ na to, jak działają systemy sztucznej inteligencji, a państwo zagwarantuje im bezpieczeństwo, kiedy technologia wymknie się spod kontroli! Będziemy tworzyć technologię godną zaufania dzięki pracy polskich naukowców i przedsiębiorców, którzy będą wspierani przez państwo. Innowacje powstaną pod okiem ekspertów dbających o ich jakość" – napisał Gawkowski na swoim profilu na platformie X.

„Polska wreszcie dostanie konkretne przepisy dotyczące AI. Zapewnimy polskim firmom przyjazne środowisko do rozwijania i testowania swoich rozwiązań, a obywatelom i obywatelkom – gwarancję, że rozwój AI idzie w parze z ich bezpieczeństwem" – dodał w swoim wpisie na X wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Szczegóły projektu ustawy o systemach AI

Jak informowano wcześniej, projekt ustawy ma na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego regulacji służących stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji.

Jak podał resort w komunikacie prasowym na swojej stronie internetowej, funkcję krajowego organu odpowiedzialnego za nadzór nad stosowaniem przepisów dotyczących AI będzie pełnić Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). Komisja zapewni obywatelom i państwu skuteczne narzędzia wpływu na rozwój i wykorzystanie AI.

„W zakresie nadzoru nad stosowaniem przepisów KRiBSI będzie m.in.: prowadzić postępowania administracyjne; wydawać decyzje; nakładać sankcje administracyjne za naruszenie przepisów; koordynować nadzór nad systemami sztucznej inteligencji w Polsce" – napisano w komunikacie.

Kolejnym obszarem działań Komisji będzie wspieranie konkurencyjności gospodarki oraz rozwój badań naukowych i zastosowań systemów sztucznej inteligencji.

Ponadto do zadań Komisji będzie należeć wspieranie rozwoju ekosystemu AI. W zakresie działań KRiBSI będzie więc tworzenie piaskownic regulacyjnych i zarządzanie nimi, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych. W tym celu Komisja będzie współpracować z organami nadzoru rynku innych państw, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi – napisano dalej.

Jak dodał resort, istotnym elementem działalności Komisji będzie udział w kształtowaniu polityk publicznych w obszarze sztucznej inteligencji. KRiBSI będzie opiniować projekty aktów prawnych oraz dokumentów rządowych, a także wydawać opinie indywidualne w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia AI Act.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że Polska planuje nie tylko kupować technologię z zagranicy, ale chce ją tworzyć u siebie, w sposób etyczny i według najnowszych standardów.

Podmioty tworzące AI będą mogły korzystać z piaskownic regulacyjnych tworzonych przez KRiBSI. Możliwe będzie otrzymanie wsparcia w osiąganiu zgodności z przepisami lub zgody na odstępstwo od stosowania niektórych przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu – napisano.

Podmioty będą też mogły wystąpić do KRiBSI o wydanie opinii indywidualnych, w których otrzymają wiążące stanowisko Komisji w ich konkretnej sprawie. Zapewni ono przedsiębiorcom i innym podmiotom pewność co do legalności planowanych lub realizowanych działań.

Źródło: PAP

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Na zdjęciu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Fot. PAP/Albert Zawada
