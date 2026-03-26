Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
26.03.2026 19:32

Rząd przyjął projekty ustaw w sprawie cen paliw. VAT i akcyza mają być niższe

Rząd przyjął projekty ustaw dotyczące obniżek cen paliw. Rozwiązania zakładają obniżkę podatku VAT i akcyzy na paliwo – podał rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Rząd podjął decyzję o obniżeniu cen paliw. Jesteśmy po posiedzeniu, ustawa za chwilę trafi do Sejmu – podał Szłapka w nagraniu opublikowanym na portalu X.

Wprowadzenie rozwiązań w związku ze wzrostem cen paliw zapowiedział na konferencji w ciągu dnia premier Tusk. Jak podał, rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu miał zająć się projektami zakładającymi:

  • obniżkę VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc.,
  • obniżenie akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy,
  • wprowadzenie ceny maksymalnej paliwa, która codziennie ma być ustalana przez ministra energii.

Jak podał Szłapka, o cenie maksymalnej będą decydować minister energii i minister finansów.

Rząd komunikuje ten pakiet rozwiązań pod hasłem CPN, czyli „ceny paliw niżej".

Projekty ustaw trafiły do Sejmu. Posłowie zajmą się cenami paliw jeszcze dzisiaj

Posłowie zajmą się projektami jeszcze na czwartkowym posiedzeniu. Po zapowiedzi premiera dotyczącej zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów o godz. 18., marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że projektu będą procedowane w Sejmie w czwartek od godz. 20.30.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała posiedzenie Senatu na piątek o godz. 14.

Rząd chce obniżyć ceny paliw. Projekty trafiły do Sejmu

Rząd podczas nadzwyczajnego posiedzenia 26 marca przyjął dwa projekty ustaw:

  • nowelizację ustawy o podatku akcyzowym,
  • nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach zagrożenia postępowania w bezpieczeństwa sytuacjach paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt dotyczący akcyzy zakłada, że minister finansów będzie mógł w drodze rozporządzenia obniżać stawki akcyzy na paliwa.

Możliwość taką przewidziano jedynie na czas określony i „niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 r."

Zaznaczono też, że minister będzie ustalał stawki, „uwzględniając sytuację gospodarczą państwa".

Przed rozpoczęciem czwartkowego posiedzenia rządu minister finansów Andrzej Domański wskazał, że koszty obniżenia akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy dla budżetu państwa będą rzędu 700 mln zł miesięcznie.

Tekst jest aktualizowany.

Premier Donald Tusk
Rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął projekty ustaw wprowadzającej pakiet rozwiązań dotyczących cen paliw, które zapowiedział wcześniej tego samego dnia premier Donald Tusk. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Spadła liczba zgłoszeń wynalazków z Polski, ale patentów dostaliśmy więcej. Chiny deklasują większość UE
Polska zgłosiła najwięcej patentów w naszym regionie Europy. Ale było ich mniej niż przed rokiem i to aż o 10 proc. Z tego mniejszego urobku udało się jednak wyłuskać większe efekty – Europejski Urząd Patentowy przyznał polskim wynalazcom ochronę patentową na więcej innowacji niż rok wcześniej. W TOP10 najczęściej zgłaszających patenty z Polski połowa to uczelnie.
25.03.2026
Rynek poszukuje kierunku, premier zapowiada obniżki cen paliw. Notowania GPW 26 marca 2026 r.
Główne indeksy GPW w czwartek notowały spadki, jednak skala zniżek lekko zmniejszyła się pod koniec notowań. Wśród blue chipów najmocniej rosło LPP, o niemal 13 proc. Pogorszyły się notowania Orlenu po informacji o planach wprowadzenia podatku dla koncernów paliwowych.
26.03.2026
Geopolityka odbija się na nastrojach konsumenckich w Europie. Polacy ostrożni w ocenach
Światowa polityka i międzynarodowe napięcia wpływają na nastroje konsumenckie. Również na oczekiwania wobec Unii Europejskiej. Na tle obywateli dziesięciu krajów zbadanych przez Euroconsumers Polacy wyróżniają się największym zaufaniem do Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera.
26.03.2026
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie wmieszają się w konflikt?
Na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju. We wtorkowy wieczór na Tel Awiw poleciały irańskie pociski balistyczne. Donald Trump porzucił groźby zbombardowania irańskich siłowni i elektrowni, ale do wojny mogą wmieszać się kolejne kraje regionu.
25.03.2026
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026