Rząd przyjął projekty ustaw w sprawie cen paliw. VAT i akcyza mają być niższe

Pilne

Rząd przyjął projekty ustaw dotyczące obniżek cen paliw. Rozwiązania zakładają obniżkę podatku VAT i akcyzy na paliwo – podał rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Rząd podjął decyzję o obniżeniu cen paliw. Jesteśmy po posiedzeniu, ustawa za chwilę trafi do Sejmu – podał Szłapka w nagraniu opublikowanym na portalu X.

Wprowadzenie rozwiązań w związku ze wzrostem cen paliw zapowiedział na konferencji w ciągu dnia premier Tusk. Jak podał, rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu miał zająć się projektami zakładającymi:

obniżkę VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc.,

obniżenie akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy,

wprowadzenie ceny maksymalnej paliwa, która codziennie ma być ustalana przez ministra energii.

Jak podał Szłapka, o cenie maksymalnej będą decydować minister energii i minister finansów.

Rząd komunikuje ten pakiet rozwiązań pod hasłem CPN, czyli „ceny paliw niżej".

Projekty ustaw trafiły do Sejmu. Posłowie zajmą się cenami paliw jeszcze dzisiaj

Posłowie zajmą się projektami jeszcze na czwartkowym posiedzeniu. Po zapowiedzi premiera dotyczącej zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów o godz. 18., marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że projektu będą procedowane w Sejmie w czwartek od godz. 20.30.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała posiedzenie Senatu na piątek o godz. 14.

Rząd chce obniżyć ceny paliw. Projekty trafiły do Sejmu

Rząd podczas nadzwyczajnego posiedzenia 26 marca przyjął dwa projekty ustaw:

nowelizację ustawy o podatku akcyzowym,

nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach zagrożenia postępowania w bezpieczeństwa sytuacjach paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt dotyczący akcyzy zakłada, że minister finansów będzie mógł w drodze rozporządzenia obniżać stawki akcyzy na paliwa.

Możliwość taką przewidziano jedynie na czas określony i „niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 r."

Zaznaczono też, że minister będzie ustalał stawki, „uwzględniając sytuację gospodarczą państwa".

Przed rozpoczęciem czwartkowego posiedzenia rządu minister finansów Andrzej Domański wskazał, że koszty obniżenia akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy dla budżetu państwa będą rzędu 700 mln zł miesięcznie.

Tekst jest aktualizowany.