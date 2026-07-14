Rząd przyjął uchwałę gwarantującą wkład 400 mln zł w największe centrum obliczeniowe w Polsce

Rada Ministrów przyjęła uchwałę gwarantującą wkład ponad 400 mln zł w największe centrum obliczeniowe na terytorium Polski – poinformował na platformie X wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Polska podjęła decyzję o starcie w przetargu na Lot 1, czyli gigafabrykę AI średniej skali. Na zdjęciu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Fot. PAP/Radek Pietruszka

„Dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia w europejskim przetargu na gigafabrykę AI. Dołączamy do czołówki państw Unii Europejskiej, teraz czas na zaangażowanie polskich firm” – wskazał Dariusz Standerski.

Wiceminister podkreślił, że ogromna moc obliczeniowa oznacza m.in. budowę suwerenności cyfrowej oraz przełomowe zastosowania w ochronie zdrowia, przemyśle, transporcie, energetyce, robotyce i cyberbezpieczeństwie.

„To szansa dla całych sektorów polskiej gospodarki” – napisał.

„Inwestycja o łącznej wartości nawet 12 mld zł, nowe miejsca pracy, dostęp do ogromnej infrastruktury dla przedsiębiorstw, nauki i administracji. Polska buduje silną pozycję w europejskim ekosystemie AI” – dodał.

POLSKA DOŁĄCZYŁA DO WYŚCIGU O GIGAFABRYKĘ AI! 🚀🇵🇱 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zagwarantowania wkładu ponad 400 milionów złotych w największe centrum obliczeniowe na terytorium Polski. Dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia w europejskim przetargu na… — Dariusz Standerski (@DStanderski) July 14, 2026

Jak podał resort cyfryzacji, decyzja pozwala zagwarantować zakup części mocy obliczeniowej przyszłej infrastruktury AI, co jest jednym z warunków udziału Polski w unijnym projekcie.

„Gigafabryka AI zapewni firmom, naukowcom i administracji dostęp do bardzo dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanych usług z zakresu sztucznej inteligencji. Jednocześnie będzie istotnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki i krajowego ekosystemu AI” – wskazano.

Gigafabryki AI będą projektowane, finansowane, budowane i eksploatowane przez prywatne konsorcja wyłonione w europejskim postępowaniu prowadzonym przez EuroHPC JU – unijną inicjatywę odpowiedzialną za rozwój infrastruktury superkomputerowej (HPC), sztucznej inteligencji (AI) i technologii kwantowych.

Projekt zakłada, że rolą państw członkowskich i Unii Europejskiej jest zagwarantowanie zakupu usług AI w początkowym okresie funkcjonowania gigafabryki AI, co ma zwiększyć przewidywalność przedsięwzięcia i ułatwić jego komercyjną realizację.

Deklarowane zaangażowanie Polski obejmuje zakup usług AI o wartości 100 mln euro w latach 2028-2033, przy analogicznym wkładzie Unii Europejskiej.

Program gigafabryk ma wzmocnić europejską suwerenność technologiczną oraz zapewnić przedsiębiorstwom, nauce i sektorowi publicznemu dostęp do infrastruktury działającej zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

W pierwszym europejskim postępowaniu EuroHPC JU planuje wybór siedmiu gigafabryk AI – czterech projektów średniej skali (Lot 1) oraz trzech projektów dużej skali (Lot 2). Polska ubiega się o realizację projektu w ramach Lot 1. Gigafabryka będzie rozwijana etapowo – od infrastruktury odpowiadającej co najmniej 25 tys. akceleratorów AI (ekwiwalent NVIDIA H100) do docelowej skali co najmniej 75 tys. GPU.

9 lipca Dariusz Standerski poinformował, że Polska podjęła decyzję o starcie w przetargu na Lot 1, czyli gigafabrykę AI średniej skali. Oznacza to, że publiczne dofinansowanie w obu fazach projektu może wynieść do 1 mld euro.

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Ponadto resort cyfryzacji wskazał, że lokalizacja gigafabryki AI w Polsce oznaczałaby powstanie jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych dla sztucznej inteligencji w Europie. Wartość przedsięwzięcia może przekroczyć 10 mld zł, przy czym całość nakładów inwestycyjnych poniesie prywatne konsorcjum realizujące projekt.

„Gigafabryka AI stworzy warunki do realizacji najbardziej wymagających projektów AI przez duże przedsiębiorstwa, w tym trenowania dużych modeli oraz prowadzenia analiz danych na skalę przemysłową. Jednocześnie zapewni startupom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do infrastruktury obliczeniowej, której samodzielna budowa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona” – napisano w komunikacie.

Gigafabryka AI będzie również istotnym uzupełnieniem rozwijanego w Polsce ekosystemu sztucznej inteligencji, obejmującego m.in. fabryki AI, polskie modele AI oraz inicjatywy wspierające rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji.

Resort cyfryzacji prowadzi obecnie uzgodnienia z EuroHPC JU dotyczące dokumentacji programu oraz rozmowy z państwami członkowskimi zainteresowanymi współpracą przy projektach gigafabryk AI.

„Rozmowy dotyczą m.in. wzajemnych deklaracji zakupu usług AI, które mają zwiększyć szanse na lokalizację gigafabryki AI w Polsce oraz zapewnić dostęp do europejskiej infrastruktury również w przypadku realizacji projektu w innym państwie członkowskim” – wskazano.

Zgodnie z harmonogramem EuroHPC JU ogłoszenie europejskiego postępowania planowane jest w lipcu 2026 r. Następnie konsorcja będą miały 15 tygodni na przygotowanie ofert. Podpisanie umów ze zwycięskimi konsorcjami planowane jest na początku 2027 r., a uruchomienie gigafabryk AI przewidywane jest w 2028 r.

W lutym 2025 r. Komisja Europejska ogłosiła, że unijny fundusz sfinansuje pięć gigafabryk sztucznej inteligencji w UE, które mają być zaprojektowane z myślą o wdrażaniu bardzo dużych modeli i aplikacji AI na niespotykaną dotąd skalę.

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Źródło: PAP