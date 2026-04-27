27.04.2026 13:38

Rząd rozpatrzy uchwałę ws. programu osłonowego dla górników JSW

W trakcie wtorkowego posiedzenia rządu ministrowie mają rozpatrzyć projekt uchwały ws. przyjęcia programu wsparcia górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce. Celem dokumentu jest umożliwienie stosowania instrumentów osłonowych wobec pracowników JSW.

Projekt, nad którym będzie dyskutował rząd, to uchwała ws. przyjęcia programu o nazwie „Program wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce – świadczenia osłonowe” na lata 2026–2031. Jej wejście w życie umożliwi stosowanie wobec pracowników JSW instrumentów osłonowych. Są one przewidziane w ustawie górniczej.

Przyjęcie uchwały jest więc konieczne, aby spółka mogła korzystać z systemu wsparcia, tj. z narzędzi osłonowych, takich jak urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowe odprawy pieniężne, niezbędnych do przeprowadzenia bezpiecznej społecznie restrukturyzacji zatrudnienia. Uchwała przyjmująca program pozwoli na zastosowanie mechanizmu wsparcia w zakresie finansowania kosztów redukcji zatrudnienia” – czytamy w wykazie prac rządu.

W poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekazał, że planuje rozmowy z zarządem i radą nadzorczą JSW w sprawie restrukturyzacji grupy. Dodał, że JSW przyspieszyła prace nad pozyskaniem finansowania komercyjnego na rynkach międzynarodowych. Jak określił, potencjalnie do pozyskania jest 1,5 mld dolarów, które powinny trwale ustabilizować sytuację spółki.

JSW to największy producent węgla koksowego w całej Unii Europejskiej i jeden z czołowych producentów koksu używanego w przemyśle stalowym. 55,16 proc. akcji należy do Skarbu Państwa. Spółka jest jednak w trudnej sytuacji finansowej. Gdy 12 lutego pracownicy JSW zagłosowali za porozumieniem zawieszającym części świadczeń spółka informowała, że to jedyna alternatywa wobec twardej restrukturyzacji ustawowej – upadłości lub sanacji.

Źródło: PAP

Górnik w kopalni węgla JSW
