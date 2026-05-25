Rząd zajmie się limitem kadencji szefa KNF

We wtorek Rada Ministrów rozpatrzy pakiet projektów obejmujących m.in. wprowadzenie limitu czasu pełnienia funkcji w Komisji Nadzoru Finansowego. Propozycje dotyczą także nowych zasad zatrudnienia po odejściu z KNF

Rząd ma zająć się projektem nowelizacji Prawa bankowego przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, który wprowadza 14-letni limit pełnienia funkcji przewodniczącego i zastępców Komisji Nadzoru Finansowego. Ograniczenie ma dotyczyć osób powołanych po 11 stycznia 2026 r. i wynika z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw dotyczących nadzoru finansowego i ładu korporacyjnego.

Projekt przewiduje również istotne ograniczenia dotyczące aktywności zawodowej po zakończeniu pracy w KNF. Przewodniczący i jego zastępcy mieliby obowiązywać 12-miesięczny zakaz pracy w podmiotach nadzorowanych i lobbingowych, a w przypadku pracowników Urzędu KNF – 6-miesięczny okres karencji. Dodatkowo osoby te miałyby zakaz obrotu instrumentami finansowymi.

Zmiany obejmują także rozszerzenie kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego. KNF ma uzyskać prawo do wyrażania zgody na powołanie członków zarządu oraz przewodniczących rad nadzorczych w „dużych instytucjach” bankowych, a także oceny kwalifikacji kluczowych menedżerów, takich jak dyrektorzy finansowi czy kierownicy kontroli wewnętrznej.

Banki zostaną dodatkowo zobowiązane do informowania nadzoru o istotnych transakcjach, w tym fuzjach, podziałach oraz zmianach struktury aktywów. Jak wskazano, celem zmian jest wzmocnienie nadzoru nad największymi instytucjami finansowymi i dostosowanie przepisów do wymogów unijnych.

Źródło: PAP