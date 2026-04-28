28.04.2026

Rząd przyjął Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2026-2030

Rada Ministrów przyjęła Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2026-2030 – poinformował na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Pierwszy dokument to projekt sprawozdania z wdrażania średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028. To jest dokument techniczny, który jest wymagany przez Komisje Europejską. Celem jest pokazanie jak wygląda realizacja planów budżetowych" – powiedział Szłapka.

– Drugi dokument - to projekt wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030. To jest dokument, który Rada Ministrów przyjmuje na wniosek Ministra Finansów, i który ułatwia planowanie budżetu państwa na kolejny rok – dodał.

Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2026-2030 zawierają m.in. prognozy dot. wzrostu PKB i inflacji na rok 2027 r. Publikacja tych prognoz rozpoczyna prace nad przyszłorocznym budżetem.

Źródło: PAP

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 4 listopada 2025 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
