24.02.2026 15:15

Rzecznik PiS: Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii

Po wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym były minister rolnictwa, poseł PiS Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii – poinformował PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Telus został zawieszony przez prezesa PiS w październiku 2025 r. w związku ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni.

– Poseł Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii, po przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, z uwagi na brak jego winy i odpowiedzialności za zaistniałą sytuację – oświadczył rzecznik PiS.

Jak dodał, „ewidentnie koalicja 13 grudnia chciała swoje zaniechania i różnego rodzaju niejasne powiązania przerzucić na człowieka związanego z PiS".

– To była kolejna intryga w stylu ludzi premiera Donalda Tuska – stwierdził Bochenek.

12 grudnia KOWR podpisał z Piotrem Wielgomasem umowę odsprzedaży działki Skarbowi Państwa po cenie jej nabycia, czyli za 22,76 mln zł.

Posłowie PiS kupowali od Dawtony gadżety, prezes Dawtony od KOWR-u – kluczową dla CPK działkę

Jak pisaliśmy w XYZ, choć rozwiązuje to problem związany z tym, że KOWR w dotychczas niewyjaśnionych okolicznościach stracił prawo własności działki ważnej w kontekście inwestycji w Port Polska (CPK), to w tej sprawie wciąż pozostaje wiele znaków zapytania.

Pod koniec października Wirtualna Polska informowała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR działki o powierzchni 160 ha wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi. Przez teren tej działki ma przebiegać linia kolei dużych prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według portalu jeszcze przed transakcją firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie sprzedaż została sfinalizowana 1 grudnia 2023 r., tuż przed zmianą władzy. WP podawała, że wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie – w przyszłości mogłaby kosztować około 400 mln zł.

Jak podała WP, zaledwie na dwa tygodnie przed transakcją, w trakcie kampanii wyborczej w 2023 r., trzej posłowie PiS, w tym Robert Telus, zamówili w firmie Dawtona gadżety wyborcze – tubki z musem owocowym z ich wizerunkami i logo partii. Na fakturze dotyczącej zamówienia – jak wskazywała w swoim artykule WP – miały wystąpić niezgodności w danych, a cena materiałów była wyjątkowo niska.

Były szef MRiRW, poseł PiS Robert Telus – odnosząc się do doniesień medialnych na początku listopada – przyznał, że kupił w 2023 r. gadżety wyborcze produkowane przez firmę Dawtona. Telus nie zgadza się jednak z medialnymi zarzutami. Polityk stwierdził w oświadczeniu, że o sprzedaży działki nic nie wiedział, a w razie czego Skarb Państwa może ją „natychmiastowo" odkupić. Były minister dodał też, że spotykał się z przedstawicielami firmy Dawtona w celu wsparcia rodzimego rolnictwa.

Pierwotna cena zakupu działki, czyli 22,76 mln zł to ok. 140 tys. zł za hektar. Dla porównania, za ziemię z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) w 2023 r. płacono średnio 53 103 zł za hektar. Z kolei średnia cena zakupu dobrego gruntu ornego w IV kwartale 2025 r. w woj. mazowieckim nieznacznie przekraczała 70 tys. zł za hektar (dane MRRiW).

Czytaj więcej: KOWR podpisał akt notarialny ws. odkupu kluczowej dla CPK działki. Wciąż wiele niewiadomych

Robert Telus
Robert Telus. Fot. PAP/Rafał Guz

