11.05.2026

Rzecznik PK: Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak podkreślił, że b. szef MS Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych. Wniosek prokuratora o wydanie ENA nie został dotąd rozpoznany – dodał rzecznik.

Rzecznik PK ocenił na briefingu prasowym, że „bez żadnej satysfakcji należy stwierdzić”, iż prokuratorzy „od początku w tej sprawie mieli rację”, twierdząc, że „konieczne jest tymczasowe aresztowanie” Ziobry oraz „natychmiastowe, niezwłoczne wdrożenie poszukiwań międzynarodowych”.

Wniosek o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania do tej pory nierozpoznany

– Kwestia, której prokuratura starała się zaradzić, ale taki jest fakt: mianowicie Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wcześniej nie był poszukiwany, ani obecnie nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport – powiedział rzecznik PK.

Dodał, że prokuratura zrobiła „wszystko od miesięcy, aby tego rodzaju poszukiwania międzynarodowe za Zbigniewem Ziobrą zostały uruchomione”.

Przypomniał, że wniosek o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania skierowano do sądu 10 lutego 2026 r., a „do tej pory nie został rozpoznany”. To właśnie – jak dodał – jest powodem, dla którego Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Przemysław Nowak podkreślił, że drugim powodem jest to, że nie zostało rozpoznane także zażalenie obrońców b. szefa MS na zastosowanie tymczasowego aresztowania.

– Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa i żeby tego rodzaju postanowienie o poszukiwaniach można było wdrożyć, muszą być spełnione przesłanki prawne – zaznaczył prokurator. Jak wskazał, jedną z nich jest wydanie przez sąd ENA.

Procedura ekstradycyjna z USA może trwać wiele lat

Nowak ocenił, że ewentualna procedura ekstradycyjna z USA może być procesem „nie tylko wielomiesięcznym, ale wieloletnim”.

– Współpraca z USA jest współpracą długotrwałą i często trudną – zauważył.

– Niestety, w naszej ocenie brak rozpoznania przez sąd zażalenia na tymczasowe aresztowanie Ziobry jest przeszkodą formalną, by w ogóle wystąpić z wnioskiem o ekstradycję – dodał.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Jest on, wraz z b. wiceszefem MS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie, lipiec 2025 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
