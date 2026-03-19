Sąd apelacyjny odrzucił wniosek rządu o zawieszenie działalności Shein we Francji

Sąd apelacyjny w Paryżu odrzucił w czwartek wniosek francuskich władz o zawieszenie działalności chińskiej platformy Shein. Sąd uznał, że nielegalne produkty zostały już usunięte ze sprzedaży na platformie, wobec czego zawieszenie jej działalności byłoby nieuzasadnione.

Rząd Francji wystąpił na drogę sądową po tym, gdy jesienią ubiegłego roku wykryto, że na platformie Shein oferowano lalki erotyczne o wyglądzie dzieci, a także zakazaną we Francji broń. Produkty te zostały wycofane przez platformę.

Sąd apelacyjny w czwartek potwierdził ocenę sądu niższej instancji, który pod koniec 2025 r. nakazał platformie wdrożenie weryfikacji wieku wszystkich klientów kupujących produkty dla dorosłych sprzedawane za pośrednictwem platformy we Francji, ale odrzucił wniosek o zawieszenie całej strony Shein na trzy miesiące.

Sędziowie sądu wyższej instancji wskazali, że szkoda, która uzasadniała działania państwa francuskiego, została już usunięta. Sąd odrzucił także ocenę rządu, że istnieje systemowe ryzyko ponownego pojawienia się zakazanych produktów na platformie.

W lutym 2026 r. formalne postępowanie dotyczące sprzedaży lalek erotycznych o wyglądzie dzieci na platformie Shein wszczęła Komisja Europejska. Firma wydała wtedy oświadczenie, że zamierza w pełni współpracować z Brukselą w dochodzeniu.

