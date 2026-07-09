Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.07.2026
NEWSROOM XYZ
09.07.2026 10:29

Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok 7 lat więzienia dla byłego prezydenta Korei Południowej

Sąd Najwyższy Korei Płd. utrzymał w czwartek wyrok siedmiu lat więzienia dla byłego prezydenta kraju Jun Suk Jeola. Sprawa dotyczy utrudniania jego aresztowania oraz nadużycia władzy przy wprowadzaniu stanu wojennego w grudniu 2024 r. Obrońcy polityka zapowiedzieli skierowanie sprawy na drogę kontroli konstytucyjnej.

Były prezydent Yoon Suk-Yeol przed sądem
Sąd Najwyższy Korei Płd. utrzymał wyrok siedmiu lat więzienia dla byłego prezydenta kraju Jun Suk Jeola. Fot. Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images

– W wyroku sądu niższej instancji nie doszło do naruszenia zasad logiki, przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów ani też błędnej interpretacji przepisów prawa – uzasadnił swoje orzeczenie Sąd Najwyższy.

Prawnicy 65-letniego Juna natychmiast po ogłoszeniu decyzji zapowiedzieli podjęcie kolejnych kroków prawnych. – Będziemy kwestionować konstytucyjność tego wyroku w ramach procedur kontroli konstytucyjnej, w tym poprzez skargę konstytucyjną – oświadczył jeden z obrońców Juna, cytowany przez agencję Yonhap.

W pierwszej instancji sąd skazał polityka na pięć lat, a sąd apelacyjny zdecydował o zwiększeniu kary do siedmiu lat pozbawienia wolności. Prokuratura domagała się 10 lat.

Wyrok skazujący byłego prezydenta dotyczył m.in. zaniechania zwołania pełnego posiedzenia rządu przed ogłoszeniem stanu wojennego, co pozbawiło dziewięciu ministrów prawa do udziału w obradach. Sąd uznał go również za winnego nakazania fałszowania dokumentów oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w mediach zagranicznych już po odwołaniu dekretu. Ponadto Jun, wykorzystując pracowników prezydenckiej ochrony, zablokował próby własnego zatrzymania przez śledczych.

Jun przebywa w areszcie od lipca 2025 r. i nie był obecny na czwartkowej rozprawie.

W lutym skazano go na dożywocie w osobnym procesie, w którym zarzucono mu kierowanie zamachem stanu. Przeciwko byłemu prezydentowi toczy się jeszcze siedem innych postępowań karnych związanych z wprowadzeniem przez niego 3 grudnia 2024 r. stanu wojennego.

Źródło: PAP

Polecamy:

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor UPP: Zatrzymanie młodej kadry to inwestycja ważniejsza niż laboratorium (WYWIAD)
– Standard uniwersytetu, który znamy od setek lat, przestaje wystarczać. Ale kierunki naszych studiów to jedne z najbardziej perspektywicznych wyborów. Absolwentów rynek wyłapuje błyskawicznie –…
08.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?
109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 traci, KGHM mocno w dół. Dzień na GPW 8 lipca 2026 r.
GPW pozostaje pod wpływem wydarzeń geopolitycznych, które ponownie zwiększyły nerwowość na światowych rynkach.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Mniej transakcji, mniejsza skala, a inwestorzy wybredni. Co działo się na rynku M&A w drugim kwartale?
Liczba transakcji M&A na polskim rynku spadła w drugim kwartale. Fuzji i przejęć było mniej, dominowały też transakcje o mniejszej lub średniej skali. Jak wskazują eksperci, rynek staje się coraz…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowy model aniołów biznesu? Tak inwestują twórcy GIAP
Finansowanie startupów technologicznych może odbywać się na wiele sposobów. Z jednej strony, poprzez fundusze inwestycyjne, z drugiej przedsiębiorców z rynku. Remotly zainteresowali się założyciele…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cztery punkty strategii, które zdecydują o przyszłości KGHM
KGHM w nowej strategii skupia się przede wszystkim na inwestycjach. Analizuje budowę kopalni polihalitu na Pomorzu i przygląda się aktywom do przejęcia na trzech kontynentach. Oto najciekawsze…
06.07.2026