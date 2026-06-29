Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.06.2026
NEWSROOM XYZ
29.06.2026 17:13

Sąd Najwyższy USA nie zajmie się skargą Trumpa. Wyrok dla E. Jean Carroll pozostaje w mocy

Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia skargi Donalda Trumpa w sprawie wyroku z 2023 roku, który przyznał publicystce E. Jean Carroll 5 mln dolarów odszkodowania. Oznacza to, że orzeczenie w cywilnej sprawie o napaść seksualną i zniesławienie pozostaje w mocy.

Sąd nie podał uzasadnienia decyzji. Jest to typowe w przypadku odmowy przyjęcia sprawy do rozpoznania.

W mocy pozostaje wyrok z 2023 roku

Sprawa dotyczy wyroku ławy przysięgłych z 2023 roku. Przysięgli uznali wtedy Trumpa za odpowiedzialnego cywilnie za napaść seksualną na Carroll oraz za jej późniejsze zniesławienie. Publicystce przyznano łącznie 5 mln dolarów odszkodowania. Wyrok został następnie utrzymany przez federalny sąd apelacyjny.

Carroll twierdziła, że do napaści doszło w 1996 roku w przebieralni domu towarowego w Nowym Jorku. Opisała sprawę publicznie w 2019 roku, a pozew wniosła w 2022 roku. Trump zaprzeczał oskarżeniom i określał je jako oszustwo. Carroll uznała te wypowiedzi za zniesławiające.

Prawnicy Trumpa kwestionowali przebieg procesu

W skardze do Sądu Najwyższego prawnicy Trumpa argumentowali, że proces był prowadzony nieprawidłowo. Wskazywali m.in., że Carroll nie zgłosiła sprawy na policję, a zarzucany incydent nie miał bezpośrednich świadków.

Obrona kwestionowała też dopuszczenie części materiałów dowodowych. Chodziło m.in. o nagranie z kulis programu „Access Hollywood”, w którym Trump wypowiadał się o zachowaniu wobec kobiet, oraz o inne dowody dotyczące wcześniejszych zarzutów wobec niego. Federalny sąd apelacyjny wcześniej nie podzielił tych argumentów i utrzymał wyrok.

Decyzja kończy jeden z etapów sporu

Odmowa Sądu Najwyższego oznacza, że Trump nie uzyskał możliwości podważenia wyroku z 2023 roku przed najwyższą instancją. Tym samym Carroll zachowuje korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w sprawie o 5 mln dolarów.

Sprawa pozostaje jednym z najgłośniejszych cywilnych sporów sądowych z udziałem Trumpa. Dotyczy zarówno zarzutu napaści seksualnej, jak i odpowiedzialności za późniejsze publiczne wypowiedzi pod adresem Carroll.

Źródło: Reuters, PAP

Trump znów grozi państwom
Donald Trump na szczycie G7
Prezydent USA Donald Trump na szczycie G7 w Evian-les-bains, 15 czerwca 2026 r. Fot. Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
200 umów, miliardy euro i nowy etap współpracy z Ukrainą. Co przyniosła konferencja w Gdańsku?
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbyła się w cieniu politycznych sporów, jednak nie odgrywały one głównej roli. Uczestnicy przyznawali, że gdańska konferencja może przynieść lepsze efekty niż…
27.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wśród inwestorów rosną nastroje pesymistyczne. Notowania GPW 26 czerwca 2026
Piątkowa sesja zakończyła się spadkami. Wśród blue chipów rosły tylko dwie spółki. Do tego analitycy ostrzegają, że rosną nastroje niedźwiedzie wśród inwestorów.
26.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża transportowa w kryzysie. DSV Road: koszty paliwa uderzają w przewoźników
Transport znalazł się w kryzysie – każdy kwartał przynosi kolejne rekordy upadłości polskich firm. Sytuacja pogarsza się wraz ze wzrostem cen paliw. – Ma to duże przełożenie na stawki końcowe dla…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Lwów kontra polska firma. Spór o dużą inwestycję robi się coraz ostrzejszy
Trwa spór polskiej spółki Control Process i władz Lwowa o finanse budowy zakładu przetwarzania odpadów. Mer Lwowa oskarża Pawła Kowala o naciski
28.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
22 godziny pociągiem najwyżej położonymi torami na świecie
Pociąg zwalnia. Za oknem czerwone wzgórza ustępują miejsca dolinie, w której pierwsze białe domy z czarnymi obramowaniami okien wyglądają, jakby ktoś narysował je tuszem na zielonym tle. Cyfrowy…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Czeski rynek mieszkaniowy upodabnia się do niemieckiego, słowacki – do polskiego
Mieszkańcy regionu mają wspólne marzenie – własne mieszkanie. W Czechach jednak coraz częściej okazuje się ono marzeniem ściętej głowy.
29.06.2026