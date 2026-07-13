Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – poinformowała PAP sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu ds. karnych. Jak dodała, orzeczenie to jest niezaskarżalne.

Sąd Okręgowy w Warszawie podjął kluczową decyzję ws. procesowania oskarżonego o kierowanie grupą przestępczą byłego ministra sprawiedliwości. Fot. PAP/Albert Zawada

W rozmowie z PAP sędzia Ptaszek podała też, że sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec b. szefa MS, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii.

Dopytywana o uzasadnienie wydanych w poniedziałek postanowień podała, że – jeśli chodzi o ENA – chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie UE lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku – analogicznie – o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii.

Dodała, że orzeczenia te są niezaskarżalne.

Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze w lutym 2026 r. – po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu wobec niego aresztu – za byłym ministrem wydano list gończy, następnie zaś skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Już wtedy b. szef MS przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja – już po przegranych przez Orbana wyborach — Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

W sprawie o wydanie ENA początkowo dochodziło do wyłączeń — najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi — wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia — Tomasz Grochowicz.

Wówczas jeszcze jednak prawomocnie nie było zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, gdyż oczekiwało na rozpatrzenie zażalenie obrony na tymczasowy areszt.

1 lipca 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców.

Dzień później poinformowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (b. wiceszefowi MS, również podejrzanemu w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości). Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży.

Czytaj także: Sikorski: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro

Źródło: PAP